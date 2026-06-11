Carlson: Iran nas je naučio da je američka moć ograničena

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Objavljivanjem videa na svom YouTube kanalu, Carlson je pojasnio da je nametnuti rat s Iranom pokazao da je Donald Trump beskoristan, a Benjamin Netanyahu glavni organizator.

1. maja, Carlson je rekao: "Činjenica da sam odigrao ulogu u Trumpovom izboru proganjat će me dugo vremena." "I želim reći da mi je žao što sam obmanuo ljude."

Sada je u novom videu rekao: „Naš sistem se zasniva na pretpostavci da ljudi koji ovdje žive njime upravljaju i da kontrolišu ishode (i postupke zemlje) glasanjem. Upravo smo imali predizbore na mnogim mjestima... Mnogi ljudi izlaze na birališta s idejom u glavi da 'mogu napraviti razliku svojim glasom'.“

Carlson je dodao: „Ali rat u Iranu nas je naučio da u osnovi, kada su u pitanju velika pitanja, ljudi koje birate nisu odgovorni za ta velika pitanja, već neko drugi ko je odgovoran za njih. U ovom slučaju, to je Benjamin Netanyahu.“

Američka voditeljica upozorila je: „Kakve su dugoročne posljedice shvatanja ljudi da glasanje neće napraviti nikakvu razliku? Znate, teško je jer nikada nismo bili u ovakvoj situaciji u 250 godina.“

U drugom dijelu videa osudio je stavove američkog predsjednika o ratu i njegove ponovljene kontradiktorne tvrdnje o skorom sporazumu s Iranom.

„Ono što zaista učimo nije da je Trump nesavršeni vrhovni komandant, a sigurno nije ni diplomata ni osoba koja sklapa poslove“, rekao je Carlson. „Ako 38 puta objavite sporazum, a on se ne ostvari, niste osoba koja sklapa poslove.“

„Nažalost, ono što počinjemo shvaćati nisu samo ograničenja Trumpa, već ograničenja američke moći“, upozorio je istaknuti američki konzervativac.

„Uprkos toj vojsci, uprkos nosačima aviona koji su od početka do kraja do lansiranja koštali 120 milijardi dolara, američka vojska nije bila u mogućnosti da otvori taj moreuz za brodove ostatku svijeta posljednjih mjeseci“, rekao je, misleći na situaciju u Hormuškom moreuzu. „Nema garancije da to možemo učiniti (otvaranje Hormuškog moreuza).“

„Dakle, prije svega smo naučili ograničenja američke vojne moći. Postoje stvari koje ne možemo učiniti“, dodao je Carlson.