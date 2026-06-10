Glasnogovornik vodovodne industrije Irana: Amerika je sinoć počinila ratni zločin

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Issa Bozorgzadeh, u intervjuu za ekonomskog dopisnika novinske agencije Fars, izjavio je: U globalnom vjerovanju, a također i u bogatoj istočnoj kulturi, bombardiranje vode je nesumnjivo bombardiranje života i svjetlosti.

Glasnogovornik vodovodne industrije izjavio je: Ova akcija je jasan znak bespomoćnosti i očaja u mislima i djelima.

Bozorgzadeh je naglasio: Uništavanje dva rezervoara za vodu na jugu zemlje i prekid opskrbe vodom lokalnog stanovništva nije znak časti i jasan je primjer ratnog zločina.

Prema Farsu, sinoć su dva betonska rezervoara za vodu kapaciteta 500 i 1500 kubnih metara u okrugu Bemani u provinciji Hormozgan bila meta američkih projektila.

Ovi rezervoari, koji su smatrani ključnim projektima vodosnabdijevanja, bili su odgovorni za obezbjeđivanje pitke vode za grad Kohstak i 10 okolnih sela.