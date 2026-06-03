Zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita: Libanonska vlada mora odbaciti pregovore pod vatrom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejhAli Al-Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, u svom govoru na "Islamsko-kršćanskom duhovnom samitu" održanom u Kući jedinstva Druza u Ferdanu, Bejrut, opisao je izraelske napade kao primjer "divljaštva i barbarstva" i rekao da se ove akcije nastavljaju uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i u sjeni šutnje međunarodne zajednice. Izrazio je nadu da će sastanak libanonskih vjerskih vođa postati ujedinjujuća poruka za sve Libance protiv ovih napada i naglasio potrebu za nacionalnom i narodnom solidarnošću kako bi se prevazišla ova faza.

Osvrćući se na opasnosti koje, prema njegovim riječima, prijete cijelom Libanu i svim njegovim grupama, još jednom je naglasio svoju podršku "državnom projektu" i rekao da nema zaseban politički plan izvan okvira države. Al-Khatib je pozvao na formiranje snažne, pravedne i podržavajuće vlade; Vlada koja može braniti granice i suverenitet Libana, uspostaviti pravdu među svim građanima, regulirati ekonomiju zemlje, vratiti imovinu deponenata i upravljati procesom obnove i povratka izbjeglica.

Također je rekao da izraelska okupacija ne bi trebala biti nametnuta Libanu i da je suočavanje s njom nacionalna odgovornost i legitimno pravo. Prema Al-Khatibu, iskustvo proteklih decenija pokazalo je da oslanjanje isključivo na pregovore kako bi se Izrael prisilio na povlačenje nije bilo plodonosno. Stoga je pozvao libanonsku vladu da preispita svoje stavove i barem se usprotivi bilo kakvim pregovorima dok se napadi i širenje okupacije nastavljaju. Na kraju, izrazio je zahvalnost Libanonima koji su primili izbjeglice i zemljama koje podržavaju Libanon, te naglasio potrebu održavanja unutrašnjeg jedinstva i izbjegavanja pobune.