Zabrana obrazovanja u Afganistanu: Od djevojčica do sljedbenika nehanefijskih škola

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul-Bayt - ABNA - U bilješci koju je poslao ABNA-i, hudžetul-islam Sayed Noor Ahmad Mubariz, šef Građanskog odjela Odbora Arba'in i afganistanski kulturni aktivista, kritikovao je i ispitao ograničenja koja su talibani u Afganistanu nametnuli obrazovanju djevojčica i šiita.

Pišem ovu bilješku ne kao protest protiv političkog ili društvenog poretka, već kao „vjersku, savjesnu i zakonsku dužnost“ da branimo ljudsko dostojanstvo, vrijednost znanja i pravo na obrazovanje časne i borbene nacije Afganistana. Naš cilj nije oslabiti vladavinu prava, već ispraviti percepcije koje su u suprotnosti s duhom pravde i ciljevima Šerijata, napisao je on.

U temeljima islama, traženje znanja je fundamentalna dužnost i vrijednost. Kao što je navedeno u poznatom hadisu: „Traženje znanja je obaveza svakog muslimana“; i prema konsenzusu učenjaka, ova dužnost uključuje i muškarce i žene. Časni Kur'an je više puta pozivao čovjeka da „razumuje“, „misli“ i „uči“.

Nijedan autentičan tekst objavljenih tekstova ne sadrži opću zabranu obrazovanja žena. Stoga je trenutna uskraćenost djevojčica za obrazovanje više proizvod strogih tumačenja i restriktivnih stavova nego rezultat „religije“. Ako postoji zabrinutost zbog vrste obrazovanja koje žene primaju, to treba riješiti „reformativnom i naučnom logikom islama“, a ne potpunim eliminisanjem jednog spola iz polovine društva.

U šestom paragrafu obrazaca za registraciju na univerzitet nalazi se fraza koja kaže: „S obzirom na to da je narod Afganistana među pripadnicima Ehli-Suneta vel-Džema'a i sljedbenicima škole imama Ebu Hanife (neka mu se Bog smiluje), i ja biram da slijedim ovu školu kako bih održao jedinstvo i slaganje.“

Iako tvrdi da „održava jedinstvo“, ovaj paragraf je u praksi postao „vjerski pritisak“. Za sljedbenike drugih mezheba, posebno džaferijskih šiita, ova rečenica znači biranje između dva teška puta:

1. Poricanje vlastitog vjerskog i uvjereničkog identiteta (što je suprotno principu vjere).

2. Uskraćivanje prava na obrazovanje i akademsku budućnost.

Umjesto stvaranja kohezije, ovaj pristup je drugi korak na putu "zabrane obrazovanja" a, nakon žena, sada su meta nehanefijski mezhebi.

Ponekad se u razgovorima s nekim zvaničnicima Islamskog Emirata Afganistana iznosi argument da: "Svrha ove klauzule je izvršiti pritisak na vehabizam, a ne na šiite." Međutim, sa jurisprudencijalne i logičke perspektive, ovo opravdanje se suočava s dva fundamentalna problema:

- Prvo: Vehabizam nije priznat kao službena i prihvaćena religija, ni među četiri sunitske škole ni među šiitskim pravnicima; stoga, suočavanje sa specifičnim trendom ne bi trebalo dolaziti po cijenu vršenja pritiska na sve nehanefijske studente.

- Drugo: Nije moguće koristiti ime borbe protiv trenda da bi se od cijelog društva tražilo da se porekne njegovo vjerovanje. Rješavanje razlika u jurisprudenciji trebalo bi ići putem "pravde i dijaloga", a ne "prisile i iznude".