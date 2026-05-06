Libanski premijer: Pregovori s Izraelom ne znače normalizaciju odnosa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - libanski premijer Nawaf Salam je u saopštenju naveo: Pregovarački proces Libana sa cionističkim režimom nije potpuno odvojen od drugih regionalnih dosijea, uključujući proces vezan za pregovore u Islamabadu, a komunikacija s Hezbollahom se odvija putem stranačkih ministara u vladi.

Dalje je naglasio: "Još je prerano govoriti o mogućnosti susreta s izraelskim premijerom, a svaki sastanak na visokom nivou s ovim režimom zahtijeva opsežne pripreme i pripreme."

Salam je također pojasnio: "Libanon ne teži normalizaciji odnosa s izraelskim režimom, već je cilj jednostavno postići mir, i ovo nije prvi put da su se vodili direktni ili indirektni razgovori između dvije strane."

Prema njegovim riječima, učvršćivanje primirja bit će osnovni uvjet za svaku novu rundu pregovora, a ovo pitanje je u središtu budućih razgovora u Washingtonu.

U tom kontekstu, libanonski medijski izvori izvijestili su da je treća runda razgovora između Libana i izraelskog režima zakazana za sljedeće sedmice u sjedištu američkog State Departmenta, a ovaj sastanak će se održati dva uzastopna dana, vjerovatno u srijedu i četvrtak ili četvrtak i petak.

Prema ovim informacijama, libanonsku delegaciju će činiti Simon Karam, bivši libanonski ambasador u Sjedinjenim Državama, i Nada Hamadeh Moawad, ambasadorica Bejruta u Washingtonu, zajedno s Wissamom Boutrosom, zamjenikom šefa konzularne delegacije, i predstavnikom libanonske vojske.

Izvještaji također ukazuju na to da je libanski ambasador u Washingtonu bio u stalnom kontaktu i koordinaciji s timom američkog državnog sekretara tokom proteklih nekoliko dana, a na pripremnim sastancima pokrenuto je pitanje pripreme za treći sastanak i ispitivanja kršenja prava cionističkog režima.

Na ovim sastancima naglašena je potreba za konsolidacijom primirja i zaustavljanjem ovih kršenja prava.

Ovi događaji dolaze u vrijeme kada je, uprkos kontinuiranoj agresiji i okupaciji područja Libana od strane cionističkog režima s ciljem stvaranja sigurnosnog pojasa sličnog Žutoj liniji u Pojasu Gaze, libanska vlada odlučila da vodi direktne razgovore s ovim režimom.

Ova odluka je donesena uprkos unutrašnjem protivljenju, a razgovori će se održati uz posredovanje SAD-a.

SAD i cionistički režim pokušavaju unaprijediti zavjeru za razoružavanje libanskog islamskog otpora od strane vlade zemlje.