Cionistički vojnici ponovo oskrnavili kip Djevice Marije u južnom Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički vojnici su uvrijedili sveta mjesta kršćana i muslimana u južnom Libanu u novom činu.

Prema arapskim izvorima i objavljenim slikama, izraelski vojnici su vrijeđali Djevicu Mariju u južnom Libanu.

Prema slikama objavljenim na društvenim mrežama, cionistički vojnik stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije, što je jasna uvreda kršćanskih simbola i svetih mjesta drugih religija.

Prethodno, uništavanje statue Isusa Krista (PBUH) i uništavanje statue Djevice Marije izazvalo je snažne reakcije kršćana, muslimana i sljedbenika drugih religija širom svijeta.