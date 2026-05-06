Cionistički vojnici ponovo oskrnavili kip Djevice Marije u južnom Libanu

6 maj 2026 - 23:46
News ID: 1810910
ABNA24: Prema arapskim izvorima i objavljenim slikama, izraelski vojnici su ponovo vrijeđali Djevicu Mariju u južnom Libanu.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički vojnici su uvrijedili sveta mjesta kršćana i muslimana u južnom Libanu u novom činu.

Prema arapskim izvorima i objavljenim slikama, izraelski vojnici su vrijeđali Djevicu Mariju u južnom Libanu.

Prema slikama objavljenim na društvenim mrežama, cionistički vojnik stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije, što je jasna uvreda kršćanskih simbola i svetih mjesta drugih religija.

Prethodno, uništavanje statue Isusa Krista (PBUH) i uništavanje statue Djevice Marije izazvalo je snažne reakcije kršćana, muslimana i sljedbenika drugih religija širom svijeta.

