Studija na naučnoj konferenciji u Jerevanu; Otpor u misli šehida ajetullaha Hameneija je transreligijski koncept

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - naučna konferencija "Ponovno čitanje političkih, religijskih i društvenih misli ajetullaha Seyyeda Alija Hameneija" održana je na univerzitetu uz napore Kulturnog savjetnika Ambasade Islamske Republike Iran u Armeniji i u saradnji s Teološkim fakultetom Državnog univerziteta u Jerevanu.

Konferencija je započela projekcijom dokumentarnog filma o životu, borbama i intelektualnom putu poginulog vođe, kao i osvrtom na lične i intelektualne dimenzije ajetullaha Seyyeda Mojtabe Hamneija.

Nakon toga, prisutni su minutom šutnje odali počast iranskim šehidima, posebno šehidima Minaba i žrtvama nametnutog rata; čin koji je atmosferu ceremonije podigao iznad čisto akademskog sastanka i transformirao je u platformu za ljudsku empatiju i zajedničko sjećanje na patnju i ideale.

U svom govoru, Barsaghian, dekan Teološkog fakulteta Državnog univerziteta u Jerevanu, cijeneći iranske kulturne konsultacije, naglasio je važnost takvih programa u razvoju naučnih i kulturnih interakcija i smatrao ovu konferenciju važnim korakom u upoznavanju mlađe generacije i akademskih elita s intelektualnim sistemom jednog od najuticajnijih savremenih lidera. Također je pozvao na nastavak ovakvih susreta.

Zatim se Shirgholami, ambasador Islamske Republike Iran u Armeniji, fokusirao na koncept otpora u misli ajetullaha Hameneija, opisujući ga kao koncept izvan politike, ukorijenjen u ljudskoj prirodi i zajednički među božanskim religijama.

Naglasio je da otpor nije samo politički čin, već i religijsko-društveni čin zasnovan na vjeri i otporu ugnjetavanju.

Osvrćući se na religijske zajedničke karakteristike u svetim tekstovima različitih religija, iranski ambasador je naglasio postojanje zajedničkog koncepta otpora u islamu, kršćanstvu i judaizmu, te ga smatrao osnovom za međuvjerski dijalog. Također je predstavio „državu otpora“ kao model upravljanja koji se opire hegemoniji, ali se i suzdržava od agresije i pretjerivanja, te se zasniva na strpljenju, vjeri i racionalnosti.

Osvrnuo se na mehanizam za odabir rukovodstva u Islamskoj Republici Iran, opisujući ga kao proces zasnovan na glasanju i učešću putem Skupštine stručnjaka za rukovodstvo.

U svom govoru, Mohammad Asadimovah, iranski savjetnik za kulturu u Armeniji, ispitao je strategije zaštite kulturnog identiteta mladih od zapadnog kulturnog utjecaja u misli ajetulaha Hameneija, nazivajući to jednim od najvažnijih geokulturnih izazova ere globalizacije.

Razlikujući tvrdi rat i kulturnu invaziju, naglasio je da kulturni rat cilja ljudski identitet i umove na blag i suptilan način.

Asadimovah je objasnio pet glavnih strategija u misli ajetullaha Hameneija, uključujući nacionalno samopouzdanje, jačanje porodice, očuvanje jezika i kulture, akademsku nezavisnost i korištenje umjetnosti i medija.

Također je smatrao "model kulturne imunizacije" modelom za obrazovanje mladih koji su otporni na kulturnu invaziju, a istovremeno postaju aktivni kulturni aktivisti.

Veskanian, šef odsjeka za iranologiju na Državnom univerzitetu u Jerevanu, također je naglasio potrebu za tačnim i nepristrasnim razumijevanjem Irana, opisujući zemlju kao zemlju sa stabilnom strukturom otpornom na krize i naglašavajući važnost proširenja naučne i kulturne saradnje između Irana i Armenije.

Na kraju, profesor Khachaturian, šef Odsjeka za religijske studije na Teološkom fakultetu, također je analizirao ličnost i historijsku ulogu ajetullaha Hameneija.