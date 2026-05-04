Generalni sekretar Hezbollaha upozorava libansku vladu: Ne služite neprijateljskim ciljevima / Liban je žrtva agresije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, u važnoj izjavi u kojoj naglašava nastavak izraelske agresije protiv Libana, rekao je da ne postoji zemlja na svijetu čija vlada sarađuje s neprijateljem kako bi se suprotstavila njegovom otporu, te da je jedini način da se prevaziđe kriza unutrašnje jedinstvo i jačanje otpora.

Govoreći o trenutnim osjetljivim i opasnim uslovima u regiji i Libanu, Qassem je rekao: Danas prolazimo kroz historijsku fazu u kojoj je cionistički režim, uz podršku i vodstvo Amerike i pratnju kolonijalnih i zavisnih zemalja, pokrenuo totalnu agresiju protiv naroda i otpora regije.

Naglasio je: Libanski otpor i njegove pristalice, uprkos brojčanim ograničenjima i ograničenjima u opremi, usprotivili su se ovom čudovištu okrutnosti i zločina, dostojanstveno odali počast šehidima i spriječili neprijatelja da postigne svoje ciljeve. Ova postojanost bit će temelj slobodne i nezavisne budućnosti za zemlju i buduće generacije.

Citirajući ajet iz Časnog Kur'ana („O vjernici, kada sretnete grupu, ostanite čvrsti...“), podsjetio je da su stabilnost i strpljenje ključevi pobjede, a libanonski otpor nastavlja svoj put s istim duhom vjere.

Generalni sekretar Hezbollaha dodao je: „Glavni cilj neprijateljske agresije je lišiti narode njihovih prava i okupirati njihove zemlje, dok se otpor bori za oslobođenje zemlje i ostvarenje pravde.“

Naglasio je: „U Libanu nema prekida vatre; naprotiv, suočavamo se s kontinuiranom američko-izraelskom agresijom i nijedne riječi ne mogu opisati zločine protiv civila, uništavanje sela i ubijanje žena i djece. Strpljivi smo i borimo se, jer je Bog sa strpljivima.“

Šejh Naim Qassem, ističući da je Libanon žrtva agresije, a ne agresor, rekao je: Sigurnost i suverenitet Libana moraju biti zagarantovani. Izrael, tvrdeći da osigurava sigurnost za naselja na sjeveru okupirane Palestine, prekršio je sporazum od 27. novembra 2024. godine hiljadama puta, ubivši stotine civila, uništivši hiljade domova i raselivši ljude.

Dodao je: "Libanska vojska je raspoređena južno od rijeke Litani kako bi se sporazum proveo. Ali otpor koristi nove i fleksibilne metode; borci dolaze iz cijelog Libana i, gerilskom taktikom, sprječavaju okupatore da se uspostave u agresorskim područjima. Nema žute linije, nema tampon zone i nikada je neće biti."

Naglašavajući posvećenost otpora oslobađanju libanske teritorije i odbijanju predaje, rekao je: "Naša pobjeda zavisi od dva elementa: snage otpora i unutrašnjeg jedinstva."

Naim Qassem upozorio je: "Ljudi ne bi trebali zabijati nož u leđa otporu; ova snaga i njeni ljudi imaju legendarne performanse koje su iznenadile prijatelje i neprijatelje. Ne tražimo od nikoga da nužno prihvati uvjerenja otpora, ali samo tražimo da u ovoj osjetljivoj fazi ne služe neprijatelju."

Smatrao je dužnošću vlade da očuva nacionalno jedinstvo, brani suverenitet, zaštiti narod i riješi ekonomske i socijalne krize, te je pozvao na stvarnu primjenu odredbi Taifskog sporazuma i pridržavanje ustava i suživot.

Naim Qassem je upitao: „Postoji li ijedna zemlja na svijetu čija vlada koordinira s neprijateljem kako bi suzbila njegov otpor okupaciji? Takva zemlja ne postoji. Hajde da, s unutrašnjim jedinstvom, osujetimo neprijateljske ciljeve i oslobodimo našu zemlju.“

Naveo je četiri faktora koja su učinkovita u prevazilaženju trenutne faze: nastavak otpora, unutrašnje razumijevanje, iskorištavanje sporazuma između Irana i SAD-a i korištenje bilo kakvog međunarodnog ili regionalnog pritiska protiv neprijatelja. Prema njegovim riječima, pravo rješenje nije predaja, već da Libanon ostane ponosan i nezavisan, a ne slab i pod tutorstvom drugih.

Napomenuo je da se Hezbollah slaže sa svakom diplomatijom koja vodi do zaustavljanja agresije i provedbe sporazuma, ali je direktne razgovore s Izraelom nazvao „slobodnom i besplodnom predajom“ koja će koristiti samo Netanyahuu i Trumpu prije američkih međuizbora.

Zaključno, šejh Naim Qassem se obratio mladima otpora: „Vi gradite časnu budućnost Libana. Krv šehida – predvođenih vođom šehida nacije, Sayyedom Hassanom Nasrallahom (neka mu se Allah smiluje), Sayyedom Hashemijem (neka mu se Allah smiluje) i drugim šehidima i ranjenima – naša je vodilja i garant opstanka i slobode ove zemlje.“

Izrazio je zahvalnost nesebičnim ljudima, izbjeglicama i pristalicama otpora, svim klasama, strankama, institucijama, doktorima, medijima i zvaničnicima, posebno organizatorima „Nacionalnog sastanka“ u znak podrške otporu i jedinstvu, te rekao: „Ovim susretom, svijetu je jasno prikazano pravo lice otpornog i ujedinjenog Libana.“