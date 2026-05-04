Dva projektila pogodila američku fregatu nakon što je ignorisala iransko upozorenje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), lokalni izvori vijesti na jugu Irana javili su da su dva projektila pogodila fregatu američke mornarice.

Fregata, koja se danas (ponedjeljak) kretala kršeći sigurnost saobraćaja i plovidbe u blizini Jaska s namjerom da prođe kroz Hormuški moreuz, bila je meta raketnog napada nakon što je ignorisala upozorenje mornarice Islamske Republike Iran.

Prema ovim izvorima, američka fregata je spriječena da nastavi svoju rutu zbog ovih pogodaka i bila je prisiljena vratiti se i pobjeći iz područja.

Islamska Republika Iran je ranije više puta objavila da bilo kakav prolazak kroz Hormuški moreuz nije moguć bez dobijanja službene dozvole od Irana i da će svako nepoštivanje ovog upozorenja biti dočekano odlučnim odgovorom oružanih snaga.

Nisu objavljeni daljnji detalji o obimu štete i mogućim žrtvama.