Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), razaranje u južnom Libanu se povećava, dok Izrael koristi vojne taktike slične onima koje se koriste u Pojasu Gaze u južnom Libanu; na takav način da su operacije uništenja izraelske vojske obuhvatile pogranične gradove i sela ovog regiona, posebno grad Bint Jbeil. Proces je započeo nakon što je Izrael nastavio svoju kopnenu ofanzivu u južnom Libanu početkom marta.

Prema izvještaju New York Timesa, izraelski ministar odbrane Yisrael Katz rekao je da je pristup inspirisan taktikom koju je izraelska vojska koristila u Gazi, gdje je izraelska vojska sravnila čitava naselja, zgrade i ulice sa zemljom.

Analiza satelitskih snimaka, zajedno sa video i dokumentarnim snimcima, pokazuje da je uništenje pokrilo ogromna područja desetina pograničnih gradova u južnom Libanu, oštetivši civilnu infrastrukturu, uključujući škole, bolnice i džamije. Akcije se provode u okviru uspostavljanja tampon zone od strane izraelske vojske, koja se proteže nekoliko kilometara u libanonsku teritoriju.

Prema ovim podacima, izraelski napadi na Liban ubili su više od 2.600 ljudi i raselili više od milion od početka nedavnog rata, dok izraelski napadi na Liban nastavljaju uprkos prekidu vatre.

Prema New York Timesu, pravni stručnjaci i aktivisti za ljudska prava smatraju da ciljanje ili uništavanje civilne infrastrukture u južnom Libanu bez legitimnog vojnog opravdanja predstavlja ratni zločin. Također su izrazili zabrinutost zbog izjava izraelskih zvaničnika o primjeni obrasca uništavanja u južnom Libanu sličnog onome u Gazi, s obzirom na obim uništenja i ljudskih žrtava.

Ramzi Qais, istraživač pri Human Rights Watchu u Libanu, rekao je: „Namjerno i široko rasprostranjeno uništavanje civilne imovine ili infrastrukture bez vojnog opravdanja je ratni zločin.“

Nasuprot tome, izraelska vojska tvrdi da njene snage djeluju u skladu s međunarodnim pravom i da njene smjernice dozvoljavaju uništavanje zgrada koje se koriste u vojne svrhe ili u slučaju operativne potrebe.

S druge strane, Barbara Marcolini, istraživačica pri Amnesty Internationalu, izjavila je: „Ovo je isti obrazac koji smo dokumentovali u Gazi, a zatim primijetili u južnom Libanu; Ovo je strategija koja se često koristi u regiji.“