Šejh Zakzaki: Iran svoju stabilnost duguje školi Ehli-bejta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), druga konferencija "Saveza pjesnika" završena je govorom šejha Ibrahima Zakzakyja u Abuji.

Šejh Zakzaky je tokom svog govora na ceremoniji objasnio visoki status Ehlul-Bejta i naglasio: Kroz historiju, učinjeni su mnogi napori da se umanje i prikriju njihove vrline i status.

Govoreći o vodećoj ulozi škole Ehlul-Bejta, a.s, izjavio je: Pridržavanje ove škole je put do postizanja časti i pobjede za islamski ummet. Stabilnost i uspjeh Iran danas uglavnom duguje svojoj postojanosti na putu i učenjima Ehlul-Bejta uprkos opsežnim pritiscima i naporima da im se suprotstavi.

Također je uporedio ove napore sa akcijama koje su jevreji, kršćani i licemjeri poduzeli u ranim danima islama kako bi uništili islam u vrijeme Poslanika (s.a.v.s.) i dodao: Danas se vide i primjeri istih saveza protiv pokreta otpora, posebno Islamske Republike Iran.

U drugom dijelu svog govora, vođa Islamskog pokreta Nigerije govorio je o važnoj ulozi poezije i umjetnosti u prenošenju vjerskih i društvenih poruka i izjavio: Poezija je efikasno sredstvo u podizanju svijesti i usmjeravanju javnog mnijenja u društvu.

Podsjećajući na ulogu pjesnika u vrijeme Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), pozvao je pjesnike i kulturne aktiviste da iskoriste sposobnost poezije da prosvijetle, suprotstave se teorijama zavjere i neutraliziraju napore koji teže podjeli među muslimanima podstičući etničke razlike.

Šejh Zakzaki je zaključio naglašavajući: Iako etnička raznolikost postoji među muslimanima, religija islama nadilazi etničke pripadnosti i mora biti osovina jedinstva i solidarnosti islamskog ummeta.