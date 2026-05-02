Kina energetskim kompanijama naredila da ignorišu američke sankcije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kao odgovor na novi potez SAD-a da uvede sankcije nekim od svojih energetskih kompanija, kineska vlada izdala je službenu naredbu u kojoj sankcije naziva "nezakonitim" i naglašava potrebu da se one ignorišu.

SAD su ciljale pet kineskih rafinerija zbog navodne umiješanosti u uvoz nafte iz Irana; potez koji je Peking ocijenio kao dio jednostrane i intervencionističke politike Washingtona.

Kinesko Ministarstvo trgovine imenovalo je pet kompanija na sljedeći način: Hengli Petrohemijska rafinerija (Dalian) i takozvane rafinerije "Čajnik", uključujući Shandong Jincheng Petrohemijsku grupu, Hebei Xinhai Chemical grupu, Shuguang Luqing Petrohemijsku grupu i Shandong Xingxing Chemical.

Kineska vlada je izdala upute domaćim kompanijama i bankama da ne priznaju sankcije i da se suzdrže od bilo kakve saradnje u njihovoj primjeni.