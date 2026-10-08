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Pakistan učestvuje u napadima na jemenski Ansarullah

8 oktobar 2026 - 20:37
News ID: 1875558
Pakistan učestvuje u napadima na jemenski Ansarullah

ABNA24: New York Times, pozivajući se na visokog pakistanskog vojnog zvaničnika koji nije želio biti imenovan, izvijestio je da su borbeni avioni pakistanskog ratnog zrakoplovstva korišteni u napadima na jemenski Ansarallah. Izvještaj je objavljen prije nekoliko dana, dok je Islamabad negirao izvještaje o slanju trupa u Saudijsku Arabiju.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), visoki pakistanski vojni zvaničnik koji nije želio biti imenovan rekao je za New York Times da su borbeni avioni pakistanskog ratnog zrakoplovstva korišteni u napadima na jemenski Ansarallah.

Izvještaj je objavljen u srijedu, kada je pakistansko Ministarstvo informisanja i radiodifuzije, kao odgovor na nedavni izvještaj Reutersa da se najmanje 30.000 pakistanskih vojnika šalje u Saudijsku Arabiju, opisalo to kao spekulaciju o sporazumu o zajedničkoj odbrani u Meki i odbacilo ga, savjetujući medijima da razgovaraju o svojim pitanjima s relevantnim zvaničnicima umjesto objavljivanja nepotvrđenih brojki i detalja.

Reuters je u nedavnom izvještaju tvrdio da je Islamabad poslao 30.000 do 40.000 vojnika u Saudijsku Arabiju usred napetosti između Rijada i Sane kako bi pomogao zemlji da brani svoje kopnene granice od napada jemenskih oružanih snaga.

Prema New York Timesu, vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja se bori protiv Hutija u Jemenu objavila je u srijedu da je ciljala desetine položaja Hutija u Jemenu, uključujući skladišta raketa i komandne centre.

David O. Smith, penzionisani pukovnik američke vojske koji je bio američki vojni ataše u Pakistanu i viši analitičar u Obavještajnoj agenciji za odbranu (Defense Intelligence Agency), izjavio je u srijedu da, iako nije imao pristup povjerljivim podacima, konsenzus među analitičarima je da je oko 8.000 pakistanskih vojnika raspoređeno u Saudijskoj Arabiji.

Dodao je da te snage uključuju jedinicu pakistanskog ratnog zrakoplovstva i snage protuzračne odbrane zemlje, te da će vjerovatno biti korištene za pomoć u osiguranju saudijske naftne infrastrukture.

Malo je vjerovatno da će se pakistanske snage direktno angažovati u borbi s Hutima, jer Islamabad pokušava održati delikatnu ravnotežu u svojim odnosima s Iranom.

Još jedan pakistanski zvaničnik, koji je također govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da se očekuje da će se uloga Pakistana u sukobu uglavnom fokusirati na smanjenje prijetnji dronova i raketa Hutija putem zračne podrške, a ne na provođenje kopnenih operacija u Jemenu. Pakistanska vojska je do sada odbila da komentariše.

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