Kako su bahreinski revolucionari opisali ispraćaj šehida Hameneija u Teheranu?

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (a.s) - ABNA, prije početka javne ceremonije ispraćaja tijela šehida vođe Islamske revolucije, političke grupe i ličnosti iz različitih zemalja prisustvovale su ceremoniji u Musali Imam Homeini u Teheranu kako bi se zvanično oprostili od tijela šehida vođe Revolucije.

Dr. Rashid Al-Rashed, bahreinski istraživač i aktivista, napisao je bilješku o svom prisustvu na oproštajnoj ceremoniji za šehida vođu Revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hameneija:

Učestvovali smo u historijskoj oproštajnoj ceremoniji za tijelo velikog vođe, šehida Imama, Velikog ajetullaha sejjida Alija Hameneija, r.a, koja je održana u Teheranu. Ovaj oproštaj bio je veličanstven prizor i pokazao je dimenzije veličine i statusa ovog čovjeka koji je proveo svoj život služeći islamu i pitanjima ummeta.

Usred ove tuge koja priliči gubitku izuzetne ličnosti, na ovoj ceremoniji smo ponizno stajali pred njegovim svetim tijelom kako bismo se oprostili od vođe čije riječi saučešća ne odgovaraju njegovoj veličini s obzirom na njegove žrtve i status.

Zahvaljujemo Bogu što nas je blagoslovio znanjem o šehidu Imamu i vođi, velikom ajetullahu sejjidu Aliju Hameneiju, njegovim mislima i velikom džihadu. Da je ova nacija imala sposobnost da žrtvuje svoju krv za njega, sigurno bi to učinila; ali sudbina je odredila da se on sam žrtvuje za naciju svojom čistom krvlju, kako bi na taj način mogao završiti svoj savršeni životni put, koji je bio pun džihada, žrtve i oprosta, onim što je želio i zaslužio, šehadetom i susretom s Bogom.

Dok smo stajali pred njegovim svetim tijelom, obratili smo se njegovoj čistoj duši i rekli: O naš gospodine, idi u miru i spavaj u miru; jer ste za sobom ostavili vojsku slobodnih i časnih ljudi koji danas hodaju vašim putem, drže se puta vaše velike misije i nose zastavu časti i dostojanstva za vama.

Vaši mladi lavovi više se ne boje tlačitelja, a kamoli vaših nepokolebljivih ljudi koji stoje na prvim linijama suprotstavljanja silama ugnjetavanja i arogancije. Ono čemu smo svjedočili jučer; od ogromnih gužvi do neusporedive solidarnosti naroda i vlade, najbolji je dokaz da će se put otpora i čuvanja nastaviti.

Vidjeli smo kako je ova ceremonija, opisana kao najveća ceremonija u historiji ove zemlje, okupila službene i javne delegacije iz cijelog svijeta; pokazala je da će vječna poruka koju je šehidski vođa obećao tokom cijelog svog života nastaviti sve dok Bog ne postane nasljednik cijele zemlje i njenih ljudi.

Učešćem u ovoj ceremoniji žalosti, ne opraštamo se od velikog vođe; naprotiv, naglašavamo da smo nepokolebljivi i posvećeni ovoj misiji, a naš sastanak s njim i svim slobodnim ljudima je u strpljenju i postojanosti na principima; gdje se obnavlja naša odanost i zavjet da nastavimo njegovu misiju dok se ne postigne pobjeda.

Neka Bog obasja Svoju milost na šehida vođu i postavi ga uz poslanike, istinoljubive i šehide u Svojim prostranim rajevima; i neka nam svima podari strpljenje i postojanost u borbi za odbranu religije, vrijednosti i domovine, i neka uvijek drži zastavu istine ponosnom i postojanom pod vodstvom svog dostojnog nasljednika, imama ajetullaha sejjida Modžtabe Hoseinija Hameneija (neka ga Bog sačuva).