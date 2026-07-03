Iran raspoređuje 65.000 policajaca za osiguranje ispraćaja i dženaze šehida vođe

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Iranski vrhovni komandant Komande za provođenje zakona, brigadni general Ahmadreza Radan, rekao je da će 65.000 pripadnika biti raspoređeno u pokrajinama Teheran, Qom i Mashhad kako bi se osigurala sigurnost i održao red tokom ceremonija.

Radan je dodao da je dodatnih 200.000 pripadnika raspoređeno na osiguranje puteva i graničnih područja koja se protežu od iranskih granica do tri pokrajine domaćina.

Oproštajna ceremonija za vođu šehida, ajetullaha sejjida Alija Hameneija, počela je u petak u teheranskoj musali Imam Homeini, uz učešće stranih dostojanstvenika.

Oproštajne ceremonije u Mosali nastavit će se u subotu i nedjelju, nakon čega slijedi ispraćaj u Teheranu u ponedjeljak, u Qomu u utorak, u Najafu i Karbali u srijedu, i konačno, nakon ispraćaja u Mašhadu u četvrtak, šehidski Vođa bit će sahranjen u haremu Imama Reze, osmog šiitskog imama.

Vlasti su također planirale raspoređivanje 16.000 specijalnih patrolnih jedinica i uspostavljanje 15.000 sigurnosnih kontrolnih punktova.

Objavljujući punu spremnost zemlje za prijem stranih gostiju, Radan je rekao da su svi zračni i kopneni ulazni punktovi spremni za posjetioce koji putuju da prisustvuju ceremonijama u Teheranu, Qomu ili Mašhadu, te da su poduzete sve mjere provođenja zakona, sigurnosti i zaštite potrebne za događaje.