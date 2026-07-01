Dženaza za šehida Hameneija održat će se u nedjelju u 6 sati ujutro

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Sardar Hassan Hassanzadeh, šef štaba za održavanje oproštajne ceremonije, dženaze i ukopa imama šehida, izjavio je na iranskoj televiziji predstavljajući najnovije detalje ceremonije: Oproštajna ceremonija održat će se 4. i 5 u teheranskoj musali, a ukop će se održati u ponedjeljak, 6.

Dodao je: Vrata teheranske musale bit će otvorena za javnost od 6 sati ujutro 4., a oproštajna ceremonija će se nastaviti do 20 sati 14., nakon čega će se izvršiti pripreme za sahranu. Šef štaba za oproštajnu ceremoniju rekao je: Dženaza-namaz održat će se u nedjelju u 6 sati ujutro.

Govoreći o punoj spremnosti izvršne vlasti, službi i agencija za pomoć, Sardar Hassanzadeh je rekao: Tokom protekle dvije sedmice, sve agencije, uključujući IRGC, Basij, vojsku, općinu, zdravstvene i tretmanske komplekse i druge odgovorne institucije, radile su danonoćno kako bi ova ceremonija bila što veličanstvenija.

Osvrnuo se i na ulogu ljudi u održavanju ceremonije i izjavio: Važan dio pružanja usluga iskorišten je uz učešće svih kapaciteta kako bi se pravilno ugostili hodočasnici.

Šef štaba za održavanje ceremonije najavio je predviđanje pet velikih hodočasničkih naselja oko Teheranske musale i rekao: Ovi hodočasnički gradovi, s površinama od 10 do 15 hektara, pružit će 8 usluga hodočasnicima, uključujući pitku vodu, zdravstvene usluge, medicinske usluge, doručak, ručak, smještaj i sigurnost.

Rekao je: "Poduzete su sve potrebne pripreme za održavanje veličanstvene ceremonije dostojne šehidskog vođe."