Odlučujući trenutak u regiji

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Pored opsežnih kretanja američke vojske u Perzijskom zaljevu, uključujući logističke pripreme i koncentraciju aviona za dopunjavanje gorivom i napad na otok Sirik, što može ukazivati ​​na pripreme za mogući rat u budućnosti, mreža i utjecajni pokret uočili su sumnjive pokrete koji su ciljali na nacionalno jedinstvo i osjećaje iranskog naroda prisutnog na noćnim okupljanjima na trgovima.



Većina napada bila je usmjerena na pregovarački tim i samog predsjednika, predsjednika Islamske konsultativne skupštine i Ministarstvo vanjskih poslova, iako je više puta naglašeno da se odluke u Vrhovnom vijeću nacionalne sigurnosti donose u prisustvu svih snaga i raznih vojnih i sigurnosnih institucija i provode se samo uz dozvolu Vrhovnog vođe revolucije.



Na primjer, neki ljudi, koristeći prljave trikove, predstavili su zablude Donalda Trumpa kao odredbe koje je vlada prihvatila. Kada je Trump rekao da će dati blokirani novac Irana američkim farmerima da prodaju pšenicu Iranu, poznate osobe u Iranu su se usprotivile optužujući vladu. Također su tekstove protesta nosili na noćna okupljanja, fotografirali ga i distribuirali fotografiju u velikim razmjerima kako bi izgledalo kao da je to mišljenje naroda.



Dok je predsjednik Parlamenta to negirao i naglasio da takva odluka uopće ne postoji, drugi primjer je tvrdnja američkog zvaničnika da postoji direktna linija kontakta između Sjedinjenih Država i Korpusa islamske revolucionarne garde. Dok je Korpus snažno negirao ovu tvrdnju, neki ljudi su to pretvorili u šalu i pozivali se na izdaju krvi šehida.



U svakom slučaju, Netanyahu, koji se suočava s mnogim problemima i krizama kod kuće i vidi kontinuirani rat kao garanciju svog opstanka, rekao je: "Na vrhuncu smo regionalnog rata i još uvijek imamo zadatke koje trebamo obaviti u Iranu."



Jasno je da neprijatelj, uprkos teškim udarcima koje je pretrpio, još uvijek ne prihvata svoj poraz i pobjedu Irana, a prema nekim regionalnim analitičarima, samo izbijanje odlučujućeg rata može ih prisiliti da prihvate poraz i priznaju pobjedu Irana.

PIS Journal