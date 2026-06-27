Lider Hezbollaha: Sporazum između Libana i Izraela je ništavan

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Generalni sekretar libanonskog pokreta otpora Hezbollaha odbacio je nedavni sporazum postignut između libanonske vlade i izraelskog režima, rekavši da okvirni sporazum legalizuje izraelsku okupaciju južnog Libana.

"Ovaj sporazum je ništavan i umjesto toga moraju se provesti odredbe iransko-američkog Memoranduma o razumijevanju", rekao je šejh Naeim Kasem u saopštenju objavljenom u subotu.

Vođa Hezbollaha rekao je da su direktni pregovori u Washingtonu između libanonske vlade i izraelskog režima, koji su doveli do sporazuma koji je posredovao Washington, bili oblik "besplatnog ustupka" izraelskom režimu i "ubod u leđa otporu" u Libanu.

"Libanska vlada je ovim sporazumom legitimizirala kontinuirano prisustvo cionističkih okupatora u Libanu već nekoliko godina. Ovaj sporazum lišava libanski narod (prava) na povratak na svoju zemlju", rekao je šejh Kasem.

Vođa Hezbollaha rekao je da povezivanje povlačenja izraelskog režima s okupiranih libanonskih teritorija s razoružanjem Hezbollaha, kako je predviđeno Washingtonskim sporazumom, predstavlja "opasnu shemu koja Libanon pretvara u igračku u rukama neprijatelja".

Rekao je da je primirje postignuto u Libanu ranije ovog mjeseca na osnovu sporazuma između Irana i SAD-a rezultat žrtava libanonskog otpora i njegovog naroda protiv izraelske agresije u posljednjih nekoliko mjeseci.

Opisao je ovu odredbu kao „dobitničku kartu u rukama Libana“ o kojoj vlada nikada nije ni sanjala da će je posjedovati.

Rekao je da libanonsko-izraelski sporazum krši suverenitet Libana, dodajući da arapska zemlja umjesto toga mora nastojati prisiliti izraelski režim da se pridržava sporazuma Irana i SAD-a i njegove prve klauzule, koja zahtijeva prekid agresije na Libanon.

„Kakva strašna greška! Kakav je veliki grijeh predati suverenitet izraelskom neprijatelju!“, izjavio je.

Šejh Kasem je rekao da će Hezbollah nastaviti borbu protiv izraelskog režima i njegove okupacije južnog Libana sve dok agresori ne budu protjerani iz arapske zemlje.

Američka vlada je u petak objavila da su libanonski, izraelski i američki pregovarači postigli okvir za početni sporazum o miru u Libanu.

Sporazum se suočio sa sve većim kritikama političara i zemalja u regiji, jer zahtijeva od libanonske vlade da prisili Hezbollah da položi oružje ako želi da izraelski režim povuče svoje snage iz područja u južnom Libanu.