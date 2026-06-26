General-major Rezaei: Ako Amerika i Izrael započnu novi rat, prouzrokovat će ogromne žrtve

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - general-major Mohsen Rezaei, bivši komandant Korpusa islamske revolucionarne garde u osmogodišnjoj Svetoj odbrani, upozorio je u intervjuu za mrežu American News Nation da ako neprijatelj napravi grešku, sljedeći rat neće biti kao 40-dnevni rat i budite sigurni da ćemo na scenu donijeti nove sposobnosti, a gospodin Trump treba znati da će ovaj put biti masovnih ljudskih žrtava.

Navodeći da je čuo da su publika News Nationa američke porodice, general-major Mohsen Rezaei izjavio je: Želim postaviti pitanje: za koji zločin je toliko djece ubijeno u Iranu, Gazi i Libanu? Pokazao je na slike djece iz Minaba i rekao: Ove slike prikazuju potlačenu djecu koja su učila u školi i bila su ubijena. Da li američki narod zaista želi tako ogromnu ljudsku katastrofu?

Kao odgovor na pitanje: „Koje je po vašem mišljenju najvažnije dostignuće švicarskih pregovora?“, rekao je: „Iranski pregovarački tim je u pregovore ušao vrlo ozbiljno i brzo, ali nažalost, američki pregovarački tim je ušao u pregovore dok je Izrael prekršio prvi paragraf potpisanog memoranduma, a tokom pregovora, Trump je nastavio prijetiti Iranu istim ratnim tonom. Ipak, naš pregovarački tim je nastavio pregovore, ali ne vidimo nikakvu ozbiljnost u američkom pregovaračkom timu u nastavku pregovora.

Kao odgovor na pitanje: „S obzirom na izjave iranskih pregovarača, da li Iran smatra da Sjedinjene Države jasno čuju i razumiju njegove stavove?“ Sekretar Vrhovnog vijeća za ekonomsku koordinaciju šefova vlasti objasnio je: Ovo je jedan od ozbiljnih problema koje imamo s vladama SAD-a u posljednjih četrdeset sedam godina; vlade SAD-a nikada nisu pokušale tačno čuti, razumjeti i vjerovati iranskim stavovima; Stoga su uvijek bile pod utjecajem izraelskih špijunskih agencija ili onih koji su nezadovoljni Iranom, i to je najveći problem koji je oduvijek postojao između Irana i Sjedinjenih Država.

Nastavio je: Američki vladini zvaničnici ne razumiju Iran i, što je još važnije, ne vjeruju mu. Na primjer, u ovim nedavnim ratovima, ako su vjerovali iranskim stavovima, nisu trebali započeti dvanaestodnevni rat, a ne četrdesetodnevni rat.

U odgovoru na pitanje da je "potpredsjednik SAD-a rekao da se nada da SAD i Iran mogu započeti novo poglavlje, koliko je realan ovaj stav iz perspektive Teherana?", general-major Mohsen Rezaei izjavio je: Ovo nije prvi put da vlada u ime SAD-a daje takvu izjavu. Po prvi put, gospodin Reagan, slanjem svog savjetnika za sigurnost, gospodina MacFarlanea, prema Iranu, tražio je ovaj razvoj odnosa, i vrlo brzo su Izraelci incident pretvorili u krizu protiv Reagana. Nakon njega, druga osoba koja je pokušala bio je gospodin Clinton, koji nije uspio, a treća osoba bio je gospodin Obama, koji je napisao dva pisma Vrhovnom vođi mučenika, ali i ovaj pokušaj nije bio uspješan zbog miješanja u unutrašnje stvari Irana. Stoga ne vidimo ovu sposobnost u Americi, osim kada Amerika postane nezavisna od Izraela; dok Amerika ne pronađe svoju vanjskopolitičku nezavisnost od Izraela, malo je vjerovatno da će moći poduzeti ozbiljne akcije u tom pogledu; štaviše, jazovi se svakodnevno povećavaju.