Režim Al Khalife i iranofobija; Intenziviranje pritisaka na bahreinske šiite u sjeni rata

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rastući val represije i ograničenja od strane režima Al Khalifa u Bahreinu od početka američko-cionističkog rata protiv Irana, koji se vodi pod sloganom zaštite zakona i uspostavljanja sigurnosti, više liči na proces osvete protiv dijela građana Bahreina pod krinkom solidarnosti s Islamskom Republikom Iran nego na sigurnosnu mjeru.

Prema libanskim novinama "Al-Akhbar", ovaj proces je poprimio nove dimenzije tokom sezone Ašure. Svakodnevno se izvještava o sukobima između naroda Bahreina i sigurnosnih snaga režima Al Khalifa, dok ove snage pokušavaju spriječiti održavanje ceremonije Ašure. Problem koji "Ibrahim Al-Aradi", šef političkog ureda "Koalicije 14. februar", ne smatra odvojenim od kampanje utišavanja glasova koja je započela prije otprilike četiri mjeseca.

Zabrana putovanja u Iran i Irak; Nova ograničenja za hodočasnike

U okviru iste kampanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova režima Al Khalifa objavilo je početkom juna da je građanima Bahreina zabranjeno putovanje u Irak i Iran. Ova odluka uključuje hodočasnike koji namjeravaju posjetiti vjerske objekte u ove dvije zemlje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova režima Al Khalifa opravdalo je ovu odluku sigurnosnim dešavanjima u regiji. Ali ova mjera je izazvala pitanja, posebno jer takvo ograničenje nije primijenjeno na putovanja na okupirane teritorije, na primjer.

U tom kontekstu, Ibrahim Al-Aradi opisuje ovu mjeru Ministarstva unutrašnjih poslova režima Al Khalifa kao opasnu i neviđenu eskalaciju. On kaže da je broj Bahreinaca koji godišnje putuju u Irak i Iran radi posjete vjerskim objektima između 60.000 i 90.000, i da su ti ljudi podložni odluci o zabrani putovanja, dok su druge zemlje izuzete od ovih ograničenja uprkos nestabilnim regionalnim uslovima.

Prema njegovim riječima, ova odluka je proračunata i ima političke poruke ne samo za sam Bahrein već i protiv Iraka i Irana.

Ašura; nova arena ograničenja

Al-Aradi smatra da Bahrein ide prema najopasnijoj fazi u historiji sukoba između vladajuće porodice i naroda.

U intervjuu za libanske novine Al-Akhbar, on kaže da su se posljednjih mjeseci kršenja prava građana Bahreina povećala u neviđenim razmjerima, uključujući hapšenje vjerskih propovjednika i učenjaka, uskraćivanje ljudima prava na održavanje grupa za žalost i druge mjere.

On također govori o organiziranom procesu osiromašenja cijelog plemena i njegovog guranja na samo jednu opciju: emigraciju iz zemlje.

Pored zabrane putovanja, Rashid bin Abdullah Al Khalifa, ministar unutrašnjih poslova režima Al Khalife, najavio je zabranu onoga što je nazvao Majlis al-Faqih (Sudovi Vrhovnog vođe) na svom godišnjem sastanku s poglavarima bahreinskih husejnija prije početka muharrema i upozorio građane Bahreina da ne slijede iranski model, da ga ne podržavaju ili da ne zauzimaju stav u njegovu podršku.

Kao odgovor na ove odluke, bahreinska zajednica Al-Wefaq opisala ih je kao opasan i zabrinjavajući presedan, upozoravajući da je režim Al Khalifa patio od mržnje i nekontroliranog plemenskog napuštanja suočen s prisustvom bahreinskih šiita.

Povećan broj hapšenja; zabrinutost zbog oduzimanja državljanstva i deportacije

U tom kontekstu, Al-Aradi upozorava na poduzimanje oštrijih mjera protiv građana Bahreina, poput oduzimanja državljanstva i deportacije.

On kaže: Od 28. februara u Bahreinu je uhapšeno više od 500 muškaraca i žena, a taj broj će se vjerovatno povećati.

Prema njegovim riječima, svaki dom u Bahreinu sada se osjeća u opasnosti i zabrinut je zbog otmice, hapšenja i slanja djece u zatvor pod lažnim i sektaškim optužbama.

Hapšenje vjerskih lica zbog optužbi za veze s Iranom

Među nedavnim hapšenjima je 51 bahreinski vjerski službenik čiji su slučajevi dokumentovani od strane Odbora za pitanja zatvorenika Bahreina.

Odbor je objavio da su ove osobe prebačene u zatvor Al-Hawz Al-Jaf 8. juna nakon mjesec dana pritvora u centrima za ispitivanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova režima Al-Khalifa optužilo je ove osobe za veze s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom, špijuniranje za njega ili slijeđenje ideje Velayat al-Faqiha.

Odbor je naglasio da su slučajevi ovih osoba dio organiziranog ciljanja vjerskih sloboda i slobode izražavanja.

Bahreinski odbor za pitanja zatvorenika također je izvijestio o hapšenju dva bahreinska vjerska službenika u UAE, rekavši da ovaj potez odražava proširenje prekogranične sigurnosne koordinacije radi suzbijanja i krivičnog gonjenja bahreinskih šiitskih učenjaka zbog regionalne krize koja se proširila i na zemlje Perzijskog zaljeva.

Aktivisti kritikuju vladin sigurnosni pristup

Bahreinski aktivista, koji nije želio biti imenovan, rekao je u intervjuu za novine Al-Akhbar: Ono što se događa sa pritvorenicima, posebno s izricanjem doživotnih kazni zatvora ženama pritvorenim zbog izražavanja protivljenja napadu na Iran, razlog je za zabrinutost.

On smatra da režim Al Khalife ne djeluje u skladu sa zakonom, već djeluje na osnovu sektaških i političkih razmatranja koja direktno utiču na vrstu kazni i postupaka.

Aktivista je dodao da trenutna situacija izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog sudbine trenutnih pritvorenika u Bahreinu, posebno svećenika. Zbog mogućnosti fabrikovanja optužbi ili sigurnosnih slučajeva kako bi se opravdalo njihovo ciljanje i ugušili njihovi glasovi.

Po njegovom mišljenju, ove mjere služe putu normalizacije odnosa sa cionističkim režimom, što bahreinski narod odbacuje.

Zatvaranje šiitskih kulturnih i vjerskih institucija

Kršenja nisu ograničena samo na pojedince, već uključuju i bahreinske institucije i društva.

Sredinom maja, vlasti režima Al Khalifa raspustile su Islamsko društvo Al-Tuwaiya u Bahreinu. Jedna od najvažnijih kulturnih i društvenih institucija koju je 1972. godine osnovala grupa istaknutih bahreinskih vjerskih učenjaka, uključujući ajatolaha Isu Qassima.

Ajatolahu Isi Qassimu je prethodno režim Al Khalifa oduzeo bahreinsko državljanstvo i prognan je iz Bahreina.

Ova odluka je donesena dok je ovo društvo bilo daleko od stranačkih i političkih aktivnosti, a njegove aktivnosti su bile ograničene na društvena, kulturna i vjerska područja.

Izvori bahreinske opozicije smatrali su ovu akciju nastavkom restriktivnih politika i vjeruju da režim Al Khalifa provodi projekt koji učvršćuje sektašku podjelu pod nacionalističkim izgovorima.

U izvještaju o nedavnim valovima represije u državama članicama Vijeća za saradnju u Zaljevu, Amnesty International je izvijestio o registraciji više od hiljadu hapšenja tokom rata protiv Irana.

Ova hapšenja su izvršena zbog objavljivanja digitalnih materijala i sadržaja vezanih za rat protiv Irana.

Organizacija je ove mjere smatrala dijelom šire politike ograničavanja protoka informacija i nametanja stroge kontrole nad digitalnim prostorom.