Američki pilot oboren dva puta u ramazanskom ratu

To ga čini "gotovo sigurno" prvim pilotom aviona s fiksnim krilima u Ratnom zrakoplovstvu koji je oboren dva puta u jednom okršaju, prema sadašnjim i bivšim zvaničnicima američkog Ratnog zrakoplovstva, prenosi Fars News Agency.
Drugi pripadnik vojske oboren u incidentu 3. aprila (oficir za sisteme borbenog aviona F-15) zadobio je povrede nakon što se katapultirao iz aviona jer mu se padobran nije pravilno otvorio, prema bivšem visokom zvaničniku Ratnog zrakoplovstva upoznatom s incidentom.
3 juni 2026 - 00:09
News ID: 1821857
ABNA24: Pilot F-15 koji je oboren iznad Irana 3. aprila bio je jedan od nekoliko pilota oborenih prijateljskom vatrom kuvajtskog F-18 na početku ramazanskog rata.
To ga čini "gotovo sigurno" prvim pilotom aviona s fiksnim krilima u Ratnom zrakoplovstvu koji je oboren dva puta u jednom okršaju, prema sadašnjim i bivšim zvaničnicima američkog Ratnog zrakoplovstva, prenosi Fars News Agency.
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