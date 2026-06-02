Američki pilot oboren dva puta u ramazanskom ratu

To ga čini "gotovo sigurno" prvim pilotom aviona s fiksnim krilima u Ratnom zrakoplovstvu koji je oboren dva puta u jednom okršaju, prema sadašnjim i bivšim zvaničnicima američkog Ratnog zrakoplovstva, prenosi Fars News Agency.

Drugi pripadnik vojske oboren u incidentu 3. aprila (oficir za sisteme borbenog aviona F-15) zadobio je povrede nakon što se katapultirao iz aviona jer mu se padobran nije pravilno otvorio, prema bivšem visokom zvaničniku Ratnog zrakoplovstva upoznatom s incidentom.