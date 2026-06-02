Američki senator nazvao Trumpa "budalom" zbog rata s Iranom

Američki senator Chris Van Hollen nazvao je rat s Iranom "nezakonitim" tokom saslušanja u Senatu, oštro napadajući američkog državnog sekretara Marca Rubia.

Rekao je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu čekao takvu priliku 40 godina i da je konačno pronašao predsjednika koji je bio "dovoljno glup i nepromišljen" da mu se pridruži.

Van Hollen je na sastanku rekao Rubiu: "Ovo je vaš prvi javni sastanak otkako su predsjednik Trump i izraelski premijer Netanyahu pokrenuli ilegalni rat protiv Irana. Netanyahu je rekao da je čekao 40 godina da to učini. Ispostavilo se da je konačno pronašao predsjednika koji je bio dovoljno glup i nepromišljen da mu se pridruži."

Demokratski senator je dodao: „U ovom ratu je poginulo 14 američkih vojnika, stotine ranjeno, a hiljade civila poslano u smrt. Povećao je cijenu benzina, hrane i mnogih drugih stvari. Trumpa očito nije briga. Visoke cijene benzina nazvao je „sitnicama“ i rekao: „Ne zanima me finansijska situacija američkog naroda.“ To je predsjednik Sjedinjenih Država.“

Kritizirajući Trumpovu tvrdnju o „potpunoj pobjedi“ u Iranu, Van Hollen je rekao, misleći na Trumpove prethodne izjave: „A čemu je sve ovo bilo? Predsjednik nam je prije 91 dan rekao da smo 'pobijedili u ratu s Iranom'. Prošle godine je rekao zemlji da su 'ključna iranska postrojenja za obogaćivanje potpuno i do kraja uništena'. Je li to bila laž? Budimo iskreni, gospodine sekretare. Trumpova vanjska politika postala je zapaljena kanta za smeće.“