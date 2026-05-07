Rat protiv Irana potresa sigurno utočište Perzijskog zaljeva / Dubaijev ekonomski model kao ostrvo stabilnosti se napušta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ujedinjeni Arapski Emirati općenito, a Dubai posebno, sada se suočavaju s ključnim testom svog međunarodnog statusa ostrva ekonomske stabilnosti u kriznom regionu, jer su nedavni napadi raketama i dronovima na ovu arapsku zemlju u Perzijskom zaljevu, tokom perioda primirja i bez ciljanja drugih zemalja u regionu, poljuljali povjerenje u Dubaijev model sigurnog utočišta. Model koji je decenijama bio u stanju privući stručne snage i globalni kapital.

Prema izvještaju lista "Al-Arabi Al-Jadeed", ovi događaji su otkrili strateške posljedice rata protiv Irana na ekonomsku strukturu UAE više nego ikad prije.

S nastavkom geopolitičkih tenzija i ciljanjem naftne kompanije "ADNOC", vlasti Emirata su prisiljene da se suoče s direktnim sigurnosnim prijetnjama, uključujući presretanje krstarećih raketa iznad voda Perzijskog zaljeva i aktiviranje naprednih odbrambenih sistema poput "THAAD" i "Barak 8" radi zaštite kritične infrastrukture.

Ovo je spomenuto u izvještaju platforme "VisaHQ", koja djeluje u oblasti imigracije i međunarodnih poslovnih viza, a objavljenom 5. maja.

Uprkos zvaničnoj objavi da je zračni prostor UAE u potpunosti ponovo otvoren i da su letovi vraćeni u normalu, isti izvještaj ističe da firme za sigurnost i upravljanje rizicima i dalje savjetuju međunarodnim radnicima da održavaju visok nivo budnosti, sugerirajući da se sigurnosna procjena Dubaija promijenila i da grad više nije imun na direktne posljedice regionalnih sukoba.

Odlazak elite i stručnjaka

U nastojanju da spriječi egzodus stranih stručnjaka, vlada UAE započela je reviziju neviđenog paketa poreskih i administrativnih podsticaja kako bi potaknula profesionalce koji su napustili zemlju kada je izbio rat da se vrate.

Prema izvještaju koji je Economic Times objavio 18. marta, shema će omogućiti iseljenicima u UAE da nastave koristiti svoje poreske olakšice čak i ako ostanu u inostranstvu duže iz sigurnosnih razloga, efektivno uklanjajući zahtjev da budu prisutni najmanje 183 dana u godini.

Ovaj potez pokazuje da je vlada UAE shvatila da su glavne atrakcije zemlje - nedostatak poreza na dohodak i sigurno okruženje - ozbiljno oštećene i da su potrebni novi podsticaji kako bi se održao kontinuitet aktivnosti u vitalnim sektorima kao što su tehnologija i finansije, posebno zato što su mnoge profesionalne porodice preselile svoje centre života u područja dalje od raketne prijetnje.

Transferi kapitala i kompanije

Na korporativnom nivou, lokacijska prednost Dubaija, koja je nekada privlačila međunarodne institucije, sada blijedi suočena s rizikom od poremećaja u lancu snabdijevanja i prijetnji digitalnoj infrastrukturi.

Prema podacima s terena koje je 4. maja objavila web stranica Glas Njemačke, mnogi bogati pojedinci i regionalne kancelarije kompanija aktivirali su svoje planove za nepredviđene situacije i preselili dio svoje imovine i poslovanja u centre poput Singapura i Švicarske kao oblik osiguranja od nestabilnosti.

Izvještaj navodi da traženje stabilnosti više nije taktički izbor, već strateški imperativ za kompanije koje su zabrinute zbog poremećaja u svojim podatkovnim centrima ili poteškoća u dosezanju svojih zaposlenika.

Ovo je ojačalo mogućnost da se Dubai krene prema modelu s dvije ose, onom u kojem se rizik dijeli između Perzijskog zaljeva i mirnijih regija svijeta.

Ovaj razvoj događaja mogao bi predstavljati direktnu prijetnju rastu sektora UAE koji nije naftni, a koji trenutno pokazuje znakove usporavanja rasta pod pritiskom rastućih troškova transporta i osiguranja.

Krhki ekonomski model

U intervjuu za novine Al Arabi Al-Jadeed, Mustafa Youssef, istraživač političke ekonomije, naglasio je da su posljedice rata protiv Irana otkrile krhkost ekonomskog modela Dubaija i UAE.

Prema njegovim riječima, donosioci odluka u Emiratima smatrali su da političko usklađivanje sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom može držati regiju podalje od nestabilnosti Bliskog istoka, ali ta kalkulacija imala je suprotan rezultat i dovela je do povećane regionalne izolacije UAE.

Yousef kaže da mnogi stručnjaci u arapskom i islamskom svijetu sada UAE vide kao ograničenu destinaciju koja je privlačna samo grupama sa specifičnim političkim tendencijama, dok se pažnja usmjerava na stabilnije modele koji su više u skladu s regionalnim identitetom.

U tom kontekstu, spominje Saudijsku Arabiju kao rastuću ekonomsku silu i novu ekonomsku osovinu Perzijskog zaljeva.

Prema istraživaču, Rijad je posljednjih mjeseci praktično postao ekonomska i investicijska prijestolnica regije, a posljedice rata protiv Irana također su ojačale ovaj trend; to se dogodilo zbog veličine saudijskog tržišta i raznolikosti njegovih izvora prihoda.

On također vjeruje da je Katar zadržao svoje drugo mjesto zbog svoje fleksibilnosti i veličine svoje ekonomije, što je smanjilo relativni udio UAE u privlačenju kapitala i talenata.

Potraga za sigurnijim alternativama

Yousef kaže da se Dubai sada suočava s ozbiljnim izazovom u zadržavanju multinacionalnih kompanija i nezavisnih stručnjaka dok traže sigurnije i stabilnije okruženje.

Alternativne destinacije, kaže on, uključuju Tursku, Maroko i gradove južne Španije koji nude dinamičniju atmosferu i društvene slobode.

On također naglašava da je model razvoja UAE strukturno zasnovan na nestabilnim sektorima usluga, što uzrokuje da kapital i kvalifikovani radnici brzo napuštaju zemlju pri najmanjem znaku opasnosti, za razliku od prirodnih ekonomija koje imaju stvarnu demografsku i ekonomsku podršku.

Kao rezultat toga, Yousef vjeruje da će se trend velikih kompanija koje premještaju regionalne kancelarije iz Dubaija na druge destinacije nastaviti u budućnosti, posebno u zemlje sa održivijim modelom razvoja i dubljim vezama sa lokalnim ekonomijama.

Erozija osjećaja sigurnosti

U tom smislu, Nigel Lea, strateški konsultant sa sjedištem u Dubaiju, smatra da su nedavne sigurnosne zabrinutosti narušile percepciju potpunog imuniteta Dubaija i UAE.

Prema izvještaju koji je 22. aprila objavila investiciona platforma Invis, oko 30.000 britanskih građana - osmina stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva - privremeno je napustilo UAE od početka rata s Iranom u februaru.

Leah naglašava da se ovi ljudi nisu nužno vratili u svoje matične zemlje, već su tražili alternativna utočišta u Evropi poput Švicarske, Španije i Portugala, tražeći ravnotežu između lične sigurnosti i poreskih olakšica.

On kaže da egzodus nije samo reakcija na prijetnju raketama, već strateški potez za profesionalne porodice koje više nisu spremne živjeti u okruženju visokog rizika samo za visoku platu.

Ovo je izvršilo pritisak na velike kompanije da ponude beneficije za rizik ili planove za hitnu evakuaciju kako bi zadržale svoje menadžere i ključne radnike.

Elsa Littlewood, poreska partnerica u međunarodnoj advokatskoj firmi BDO, upozorila je da bi gubitak apsolutne sigurnosti mogao biti prekretnica za Dubai, jer je stabilnost bila ključni faktor u privlačenju bogatih u grad.

Ona vjeruje da je odluka vlasti UAE da ponude olakšice za poresko prebivalište i dozvole duži boravak u inostranstvu bez gubitka poreskih olakšica prećutno priznanje da je sve teže trajno zadržati kvalifikovane radnike u trenutnom okruženju.

Prema Littlewoodu, međunarodne kompanije su već aktivirale planove kontinuiteta poslovanja, koji uključuju premještanje centara podataka i centara za donošenje odluka u paralelne kancelarije.

Ona naglašava da ovo ne mora nužno značiti potpuni izlazak iz Dubaija, već oblik operativnog osiguranja, trend koji bi na kraju mogao dovesti do formiranja dvoosnog modela; modela u kojem Dubai zadržava svoju ulogu komercijalnog izloga, ali vojno stabilniji gradovi postaju centri za upravljanje rizicima i osjetljivom finansijskom imovinom.

