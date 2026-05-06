Saopštenje iranske ambasade u Beču kao odgovor na stavove Austrije u vezi s UAE

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA -, iranska ambasada u Beču je u saopštenju navela: "Žalosno je što neke evropske zemlje, bez provjere tačnosti vijesti i pod uticajem propagande i lažnih informacija, brzopleto reaguju pogrešno."

Ambasada je nastavila: „Tokom protekla dva dana, dok su se ilegalne i provokativne akcije američke terorističke vojske, pod varljivim krinkom 'humanitarizma', intenzivirale u regiji, vlasti UAE su sarađivale s agresorom. Ovaj pristup je suprotan principu dobrosusjedstva i protivrječi osnovnim principima Povelje UN-a, te jasno ugrožava nacionalnu sigurnost i interese Irana.“

Iranska ambasada u Austriji, odbacujući tvrdnje da Iran ispaljuje dronove i rakete, napisala je UAE: „Iran pojašnjava da njegove oružane snage nisu izvele nikakve raketne ili operacije dronova protiv UAE posljednjih dana. Svaka odbrambena akcija koju su poduzele iranske oružane snage u ovoj fazi imala je isključivo za cilj odbijanje američke agresije.“

Na kraju saopštenja, iranska ambasada je naglasila: „Naglašavamo da Islamska Republika Iran neće štedjeti napore da preduzme potrebne i odgovarajuće mjere za odbranu svojih interesa i nacionalne sigurnosti. Očekujemo da će se optužbe protiv Irana ispraviti na osnovu činjenica.“