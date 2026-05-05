Pezeshkian: Iran predstavlja moralnu i odgovornu moć

5 maj 2026 - 23:55
News ID: 1810420
ABNA24: Predsjednik Irana je u poruci naveo: Iran predstavlja moralnu i odgovornu moć, a njegovi neprijatelji su oličenje neodgovorne i neodgovorne moći.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - u utorak, 15. maja 2020. godine, Masoud Pezeshkian je objavio poruku na društvenoj mreži X: Ako se politika svede na puku moć, rezultat je svijet koji danas doživljavamo; haos, ugnjetavanje i nepravda, piratstvo.

Predsjednik je naglasio: U iranskoj nacionalnoj tradiciji i našem religijskom epistemološkom okviru, moć bez morala je besmislena. Iran predstavlja moralnu i odgovornu moć, a njegovi neprijatelji su oličenje neodgovorne i nemoralne moći.

