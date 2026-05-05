Tiha zvona u Jerusalemu; Palestinski kršćani govore o strašnoj sjeni cionizma

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), palestinski kršćani izrazili su zabrinutost zbog intenziviranja uznemiravanja i restriktivnih mjera od strane snaga cionističkog režima u okupiranom istočnom Jerusalemu. Prema agenciji Anadolu, stanovnici tog područja kažu da se ovi pritisci primjenjuju u obliku niza sigurnosnih ograničenja, saobraćajnih barijera i napada na njihova vjerska mjesta i simbole.

Ograničenja bogosluženja i pristupa crkvama

Odette Said, kršćanska građanka, ukazala je na nametnuta ograničenja, naglašavajući da je kršćanima uskraćen pristup crkvama čak i tokom vjerskih praznika. Prema njenim riječima, vojni kontrolni punktovi i sigurnosne mjere sprječavaju slobodno prisustvovanje vjerskim službama, a ova situacija se smatra "jasnim kršenjem slobode vjeroispovijesti".

Intenziviranje atmosfere straha i nesigurnosti

"Mahfouz Hasri", stanovnica Ramallaha, također je objavila da je situacija postala takva da čak i oni s dozvolama teško mogu ući u Istočni Jerusalem. "Ljudi se boje napada, dok nemaju sredstava da se brane", rekla je. Prema njenim riječima, stalno uznemiravanje i provokacije stvorili su široko rasprostranjenu atmosferu nesigurnosti za stanovnike.

Zvanične provokacije i opravdanje uvredljivog ponašanja

U tom smislu, Shadi Awad, kršćanski građanin iz Betlehema, osvrćući se na povećanje "zvaničnih provokacija", izjavio je da su izjave nekih cionističkih zvaničnika podstakle eskalaciju ovog ponašanja. Osvrnuo se na riječi ministra unutrašnje sigurnosti cionističkog režima, koji je ponašanja poput pljuvanja po kršćanima opisao kao "staru tradiciju"; izjave koje su, prema Awadu, praktično dovele do opravdanja napada.

Zapis objektivnih slučajeva napada

U jednom nedavnom slučaju, cionistički doseljenik napao je časnu sestru u Istočnom Jerusalemu, nakon čega je odvedena u bolnicu. Objavljen je i video koji prikazuje osobu kako pljuje i pravi uvredljive geste na ulazu u Jermensku crkvu u Starom gradu Jerusalema. Ove akcije se dešavaju u situaciji u kojoj, prema riječima posmatrača, nema efikasnog odgovora na počinioce takvih napada.

Ciljanje vjerskih objekata i mjesta

Prema izvještaju, uznemiravanje nije ograničeno samo na pojedince, već uključuje i sprečavanje kršćana da pristupe svojoj zemlji i imovini, pa čak i zatvaranje crkava za vjerske prilike. Ove akcije često prati vojna podrška doseljenicima.

Napori za promjenu demografskog i vjerskog sastava

George Zina, još jedan kršćanski građanin, naglasio je da su ove politike usmjerene na vršenje pritiska na Palestince da napuste svoju zemlju. Prema njegovim riječima, napadi na svećenstvo i crkve, zajedno s nedostatkom odgovornosti, ukazuju na opasan nivo mržnje.

Posmatrači također upozoravaju da nastavak ovog trenda ugrožava historijsko prisustvo kršćana u Istočnom Jerusalemu i utiče na vjerski identitet grada.