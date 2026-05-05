Novi pritisak na Bijelu kuću da prizna izraelsko nuklearno oružje u sjeni regionalnih ratova

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brojni demokratski predstavnici u američkom Kongresu poslali su službeno pismo Bijeloj kući i administraciji Donalda Trumpa u neviđenom potezu, zahtijevajući pojašnjenje u vezi s nuklearnim statusom cionističkog režima; uključujući i to da li postoje dokumentovani znakovi postojanja nuklearnog arsenala u posjedu Izraela i kakva je službena politika američke vlade u tom pogledu.

Pismo, koje je poslano državnom sekretaru Marcu Rubiu, a koje je dobio na uvid Washington Post, naglašava potrebu zauzimanja "jasnog i dosljednog" stava o izraelskom nuklearnom programu.

U ovom pismu, pozivajući se na tekući rat u regiji, koji se opravdava u okviru "sprečavanja širenja nuklearnog oružja", demokratski predstavnici su izjavili da nastavak nuklearne dvosmislenosti o Izraelu više nije kompatibilan sa dešavanjima na terenu i u politici zapadne Azije.

Podsjetili su da je više od pola stoljeća politika šutnje i dvosmislenosti, zasnovana na nepisanom sporazumu između Washingtona i Tel Aviva, omogućavala cionističkom režimu da unaprijedi svoj nuklearni program bez međunarodnog nadzora i odgovornosti; pristup koji sada dovodi u pitanje dio američkog političkog establišmenta.

Prema izvještaju, više od 29 demokratskih predstavnika, predvođenih Joaquinom Castrom, zahtijevalo je da američka vlada službeno prizna "nedeklarirani nuklearni program" Izraela i prekine šutnju proteklih decenija.

U pismu se navodi da rizik od "pogrešne procjene, eskalacije i upotrebe nuklearnog oružja" u trenutnoj situaciji nije samo teorijska hipoteza i da Kongres treba potpune i transparentne informacije kako bi procijenio nuklearnu ravnotežu na Bliskom istoku i planove američke vlade u slučaju krize; informacije za koje autori pisma kažu da im do sada nisu dostupne.

Dok Tel Aviv negira da posjeduje nuklearno oružje, posmatrači primjećuju da se nuklearni program režima razvija u tajnosti od kasnih 1950-ih i da Izrael još nije predstavio jasnu doktrinu o tome kako i pod kojim okolnostima bi koristio ovu navodnu sposobnost.

Prema analitičarima, pismo odražava postepeni, ali značajan pomak unutar Demokratske stranke prema izraelskom slučaju; pomak koji je postao očigledniji u svjetlu rastućih kritika ratova režima u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu, te u kontekstu napetosti povezanih s tekućim ratom u Iranu, te dovodi u pitanje dugogodišnju politiku nuklearne dualnosti Washingtona.