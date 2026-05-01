Izraelska luka Eilat u opasnosti od bankrota/Od zaobilaženja opsade do ekonomskog zastoja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon više od dvije godine obustave brodarskih aktivnosti u izraelskoj luci Eilat, uprava luke zatražila je od izraelskih vlasti da uključe luku u bilo koji regionalni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Ovaj zahtjev dolazi u vrijeme kada alternativne rute koje je Uprava luke Eilat poduzela za oživljavanje pomorskih aktivnosti nisu uspjele.

U tom smislu, hebrejske novine Ma’ariv izvijestile su da je Uprava luke Eilat hitno apelirala na Izraelsko vijeće za nacionalnu sigurnost, zahtijevajući da svaki regionalni sporazum uključuje ukidanje jemenske blokade Crvenog mora i ponovno otvaranje morske rute do Eilata.

Iako je Uprava luke Eilat pokušala zaobići jemensku blokadu uvozom oko 6.000 kineskih automobila prošlog marta preko jordanske luke Aqaba, a zatim njihovim transportom brodom u Izrael, hebrejske poslovne novine Calcalist naglasile su da ova rješenja nisu ni efikasna ni održiva.

Novine su također napomenule da su jemenske snage smanjile svoje napade u Crvenom moru od kraja prošle godine, ali glavni problem ostaje, jer velike brodarske kompanije odbijaju da se vrate u luku Eilat zbog sigurnosnih razloga.

Dalje se navodi da je korištenje luke Aqaba kao alternativne logističke rute pokušaj Uprave luke Eilat da spriječi bankrot i djelimično oživi svoje aktivnosti u trenutnim okolnostima. Iako je ova ruta složena i troškovi uvoza kroz nju visoki, ona je pružila način da se donekle zaobiđu sigurnosna ograničenja.

Prema riječima Avija Khormarua, šefa luke Eilat, uprava luke i dioničari čine sve što mogu kako bi obnovili aktivnosti, ali rješenje ove situacije leži na nivou vlade i međunarodne zajednice.