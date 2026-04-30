Šejh Isa Qassem: Oduzimanje državljanstva građanima Bahreina je nezakonito

30 april 2026 - 20:45
News ID: 1808331
ABNA24: U Bahreinu su u toku napori da se oduzme državljanstvo određenom broju uglednih građana, što je protivno ustavu.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah Isa Qassem, vođa šiita Bahreina, reagirao je na odluku te zemlje da oduzme državljanstvo određenom broju građana, opisujući to kao zaobilaženje ustava.

U saopštenju je naglasio: U Bahreinu su u toku napori da se oduzme državljanstvo određenom broju uglednih građana, što je protivno ustavu.

Ajetulah Isa Qassem je rekao: Svaka promjena u pitanju državljanstva je čin suprotan ustavu i bijeg od zakona, a osim toga, bijeg od legitimnih prava. Sve što je nelegitimno, ostat će nelegitimno, a Božanski zakon je nepromjenjiv.

