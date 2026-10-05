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Priznanje moderne medicine: Preporuke Poslanika islama (s.a.v.s.) za zdravlje ispred današnje nauke

5 oktobar 2026 - 23:13
News ID: 1874301
Priznanje moderne medicine: Preporuke Poslanika islama (s.a.v.s.) za zdravlje ispred današnje nauke

ABNA24: U eri kada medicinska nauka nastoji spriječiti bolesti najnaprednijom opremom, neke od zdravstvenih smjernica Poslanika islama (s.a.v.s.) danas se podučavaju kao temeljni principi javnog zdravlja na prestižnim univerzitetima širom svijeta.

Ahlul Bayt International News Agency (A.S.) - ABNA: Medicinska nauka dvadeset prvog stoljeća, nakon stoljeća pokušaja i pogrešaka, zaključila je da je "prevencija" najvažniji princip ljudskog zdravlja; princip koji je Poslanik islama (s.a.v.s.) podučavao ljudsko društvo prije četrnaest stoljeća u obliku jednostavnih, ali dubokih zdravstvenih smjernica.

Često pranje ruku, izbjegavanje prejedanja, obraćanje pažnje na čistoću usta i tijela, pa čak i stavljanje pacijenata u karantin, prepoznati su u današnjim naučnim tekstovima kao temelji javnog zdravlja.

Poslanik islama (s.a.v.s.) jasno navodi u hadisu: „Čistoća je dio vjere.“

Akademske studije pokazuju da redovno pranje ruku samo po sebi može smanjiti prijenos zaraznih bolesti i do 40%; ponašanje koje muslimani praktikuju kao abdest, svakodnevni čin ibadeta.

Također, post, koji se u hadisima uvodi kao zdravstveni faktor, sada je u modernoj medicini poznat kao povremeni post, kao efikasna metoda za smanjenje upale, regulaciju metabolizma i jačanje imunološkog sistema.

Iz šiitske perspektive, ova nevjerovatna harmonija između objave i nauke nije ni slučajnost ni pretjerivanje; naprotiv, to je znak Božanske mudrosti u životu Poslanika (s.a.v.s.) i njegove veze s izvorom Božanskog znanja. Poslanik je rekao: „Želudac je dom svake bolesti, a odricanje je glavni lijek od svih lijekova.“

Danas medicinska nauka ponavlja tu istinu jezikom laboratorije i statistike.

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