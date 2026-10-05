Priznanje moderne medicine: Preporuke Poslanika islama (s.a.v.s.) za zdravlje ispred današnje nauke

Ahlul Bayt International News Agency (A.S.) - ABNA: Medicinska nauka dvadeset prvog stoljeća, nakon stoljeća pokušaja i pogrešaka, zaključila je da je "prevencija" najvažniji princip ljudskog zdravlja; princip koji je Poslanik islama (s.a.v.s.) podučavao ljudsko društvo prije četrnaest stoljeća u obliku jednostavnih, ali dubokih zdravstvenih smjernica.

Često pranje ruku, izbjegavanje prejedanja, obraćanje pažnje na čistoću usta i tijela, pa čak i stavljanje pacijenata u karantin, prepoznati su u današnjim naučnim tekstovima kao temelji javnog zdravlja.

Poslanik islama (s.a.v.s.) jasno navodi u hadisu: „Čistoća je dio vjere.“

Akademske studije pokazuju da redovno pranje ruku samo po sebi može smanjiti prijenos zaraznih bolesti i do 40%; ponašanje koje muslimani praktikuju kao abdest, svakodnevni čin ibadeta.

Također, post, koji se u hadisima uvodi kao zdravstveni faktor, sada je u modernoj medicini poznat kao povremeni post, kao efikasna metoda za smanjenje upale, regulaciju metabolizma i jačanje imunološkog sistema.

Iz šiitske perspektive, ova nevjerovatna harmonija između objave i nauke nije ni slučajnost ni pretjerivanje; naprotiv, to je znak Božanske mudrosti u životu Poslanika (s.a.v.s.) i njegove veze s izvorom Božanskog znanja. Poslanik je rekao: „Želudac je dom svake bolesti, a odricanje je glavni lijek od svih lijekova.“

Danas medicinska nauka ponavlja tu istinu jezikom laboratorije i statistike.