Eksplozija granate u šiitskom dijelu Kabula

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), eksplozija se čula u području Dašt-e-Barči u zapadnom Kabulu večeras. Lokalni izvori su rekli medijima da se incident dogodio u pekarskoj stanici nasuprot supermarketa Paywand i da je uzrokovan bacanjem ručne granate.

Prema prvim izvještajima, eksplozija se dogodila tokom večernjeg špica i nekoliko minuta je uzburkala atmosferu u tom području. Do trenutka pisanja ovog teksta, nisu objavljeni zvanični podaci o broju mrtvih ili povrijeđenih, a talibanski zvaničnici nisu komentarisali ovaj slučaj.

Incident se dogodio u trenutku kada se Dašt-e-Barči još uvijek oporavlja od posljedica eksplozije u privatnoj školi Shame-e Hedayat prije nekoliko dana, u kojoj je povrijeđeno više od 50 učenika. Područje Dašt-e-Barči, u kojem pretežno žive hazarske i šiitske zajednice u Afganistanu, posljednjih je godina bilo meta sličnih napada.

Sigurnosni i lokalni izvori naglasili su da su istrage o tačnom uzroku i počiniocima eksplozije u toku.