Ramaphosa pozvao na oslobađanje Madura, kritikovao američku "imperijalističku agresiju"

Govoreći u utorak ispred venecuelanske zastave na komemoraciji za pokojnog anti-aparthejd aktivistu u Johannesburgu, Ramaphosa je rekao da njegova vlada "u potpunosti odbacuje akcije koje su Sjedinjene Države poduzele i stoji uz narod Venecuele."

Južnoafrički predsjednik pozvao je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da poduzme "odlučne mjere" kao odgovor na teško kršenje međunarodnog prava koje je protiv Venecuele počinila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ramaphosa je također upozorio da je američka vojna agresija potkopala teritorijalni integritet Venecuele kao države članice UN-a.

Ranije u utorak, Ramaphosin Afrički nacionalni kongres (ANC) pozvao je "progresivne snage" širom svijeta da se mobiliziraju protiv "američke imperijalističke agresije" usmjerene na suverenitet i prirodne resurse Venecuele.

U ranim jutarnjim satima subote, Sjedinjene Američke Države napale su najveći vojni kompleks Venecuele u glavnom gradu Caracasu, kao i strateške lokacije u drugim dijelovima zemlje.

Američke snage su također otele Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, prebacivši ih u Sjedinjene Američke Države kako bi im se sudilo po optužbama koje uključuju "zavjeru o narkoterorizmu, uvoz kokaina i trgovinu oružjem".

Tokom hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a u ponedjeljak, ovaj potez je široko osuđen kao "zločin agresije" od strane američkih protivnika i saveznika.

Maduro, koji je dugo negirao optužbe, rekao je u ponedjeljak sudu u New Yorku da je ratni zarobljenik i izjasnio se da nije kriv za optužbe vezane za drogu.

Vojna intervencija u Venecueli slijedi dugu historiju američkih intervencija širom Južne i Centralne Amerike i karipske regije u protekla dva stoljeća. Međutim, nedavna operacija označava prvi direktan američki vojni napad na jednu latinoameričku zemlju - potez koji su mnogi posmatrači opisali kao "otvoreni imperijalizam".