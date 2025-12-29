UN: 13 miliona ljudi raseljeno u Sudanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ujedinjene nacije su objavile da je sudanski rat raselio oko 13 miliona ljudi od svog početka 15. aprila 2023. (26. februar 1402.), od kojih je više od 4 miliona potražilo utočište u susjednim zemljama.

UN je opisao situaciju u Sudanu kao "najgoru humanitarnu katastrofu na svijetu" i izvijestio o kritičnim uslovima u izbjegličkim kampovima u regiji "Twila" u Sjevernom Darfuru, kampu "Afad" u Sjevernom Sudanu, gradu "Al-Abyad" u Sjevernom Kordofanu, "Kustiju" u državi Bijeli Nil i "Al-Damazinu" u regiji Plavi Nil.

Procjene UN-a pokazuju da je više od 8 miliona ljudi raseljeno iz svojih domova. Sudansko vijeće za djecu također je objavilo da je obrazovni put oko 12 miliona djece prekinut zbog rata.

Mreža sudanskih ljekara optužila je u subotu Snage za brzo reagovanje da su ubile više od 200 ljudi na osnovu etničkih motiva u područjima "Ambro", "Sarba" i "Abu Qamra". Snage za brzo reagovanje još nisu odgovorile na ovu vijest.

S druge strane, Združene snage oružanih pokreta u Darfuru objavile su prošlog četvrtka da su odbile napad Snaga za brzo reagovanje na nekoliko sjevernih područja u državi Sjeverni Darfur.

Pored Darfura, tri kordofanske države (sjeverna, zapadna i južna) također su posljednjih sedmica svjedočile intenzivnim borbama između sudanske vojske i Snaga za brzo reagovanje, zbog čega su desetine hiljada ljudi raseljene.

Snage za brzo reagovanje trenutno kontrolišu pet od 18 sudanskih država na zapadu zemlje, s izuzetkom dijelova Sjevernog Darfura, koji je i dalje pod vojnom kontrolom. Sudanska vojska kontroliše još 13 država, uključujući glavni grad.