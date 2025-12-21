Satelitski snimci pokazuju da Izrael uspostavlja trajno vojno prisustvo u Gazi

Istraživanje koje je objavila Forensic Architecture, multidisciplinarna istraživačka grupa, a koje je u subotu objavio Drop Site News, pokazalo je da je režim izgradio najmanje 13 novih vojnih ispostava u Gazi od stupanja na snagu primirja 10. oktobra, istovremeno ubrzavajući širenje i konsolidaciju 48 postojećih ispostava.

Nalazi sugerišu da izraelske snage nisu samo držale privremene položaje, već su fizički preoblikovale teritoriju na načine koji su u skladu s dugoročnom kontrolom.

Analiza, zasnovana na satelitskim snimcima od 10. oktobra do 2. decembra, pokazala je da režim sada održava gustu mrežu vojne infrastrukture istočno od takozvane "žute linije", navodne djelimične granice povlačenja uspostavljene u okviru primirja.

Istraživači su otkrili da izraelske snage trenutno kontroliraju više od polovine Gaze i da su nastavile širiti tu kontrolu kroz građevinske i ruševne aktivnosti.

Prema Forensic Architecture, režim je proširio cestovnu mrežu koja povezuje vojne ispostave unutar Gaze s izraelskim bazama, cestama i ilegalnim naseljima izvan obalnog pojasa, jačajući logističku integraciju između okupiranih područja u Gazi i okupiranih palestinskih teritorija.

Grupa je također dokumentirala nastavak izgradnje novog puta u Khan Younisu na jugu Gaze koji preusmjerava vojni koridor Magen Oz režima kako bi se u potpunosti protezao unutar područja pod kontrolom režima.

Vojnu ekspanziju prati sistematsko uništavanje palestinske imovine, posebno u istočnom Khan Younisu i drugdje u južnoj Gazi, uključujući Rafah.

Zgrade koje prethodno nisu uništene srušene su nakon prekida vatre, dok su novi ispostavi i vojni putevi izgrađeni na istim područjima.

Jedna studija slučaja navedena u izvještaju detaljno je opisala novoosnovani izraelski ispostavu u Jabaliyi na sjeveru Gaze, gdje je gusto naseljeno područje sa šatorima demontirano, a okolne zgrade sravnjene s zemljom.

Satelitski snimci i fotografije s terena pokazali su izgradnju puteva, velikih militariziranih nasipa i novih struktura na uzvišenom tlu istočno od "žute linije", s pogledom na područja gdje su Palestinci prisilno raseljeni.

Mouin Rabbani, bivši zvaničnik Ujedinjenih nacija i viši analitičar za izraelsko-palestinska pitanja, rekao je da su nalazi u skladu s historijskim pristupom režima stvaranju nepovratnih realnosti na terenu.

Za Drop Site News je rekao da je Tel Aviv dosljedno provodio postepene korake koji postaju trajni kada međunarodni pritisak popusti ili kada se politički troškovi smatraju podnošljivim.

U početnoj fazi primirja povezanoj s takozvanim planom od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izraelske snage trebale su se povući na "žutu liniju", ostavljajući između 53% i 58% Gaze pod izraelskom kontrolom, prema službenim mapama koje je objavio Washington, a kasnije i izraelska vojska.

Međutim, Forensic Architecture je utvrdio da je od primirja režim zauzeo dodatno zemljište postavljanjem najmanje 27 fizičkih oznaka zapadno od "žute linije" prikazane na vlastitim mapama.

Trumpov plan navodi da režim neće okupirati niti anektirati Gazu i da će se njegove snage na kraju povući kada "Međunarodne stabilizacijske snage" preuzmu vlast.

U izvještaju se zaključuje da je režim, širenjem ispostava, integracijom putnih mreža i nastavkom rušenja palestinskih naselja, učvršćivao prisustvo koje je nadilazilo privremene "sigurnosne mjere" i sugeriralo trajnu ulogu na terenu u Gazi.