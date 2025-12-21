Islam u centru velike kontroverze u Kanadi / Novi plan Quebeca za ograničavanje vjerskih manifestacija

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - francuski list Le Monde napisao je u izvještaju da je islam ponovo u centru velike kontroverze u Kanadi. Elliott Dumoulin, autor izvještaja, osvrnuo se na zakonodavni prijedlog u provinciji Quebec koji ima za cilj intenziviranje sekularizma države i ograničavanje vjerskih manifestacija u javnoj sferi; tema koja je izazvala široku debatu.

Prema izvještaju, vlada Quebeca je 27. novembra 2025. predstavila plan prema kojem će molitvene prostorije u javnim ustanovama biti zatvorene - osim u izuzetnim slučajevima - počevši od jeseni 2026. Plan također zabranjuje nošenje vjerskih simbola zaposlenima u javnim vrtićima i nekim privatnim vrtićima i školama, te će postepeno ukinuti državnu finansijsku podršku privatnim vjerskim školama koje biraju svoje učenike i osoblje na osnovu vjerske pripadnosti ili imaju vjerski sadržaj u svom nastavnom planu i programu.

Plan također zabranjuje vjerska okupljanja u javnim prostorima osim u posebnim okolnostima.

„Više od 60 godina Quebec poduzima spore, ali odlučne korake kako bi eliminirao sektaštvo, a zatim sekularizirao svoje institucije i modelirao demokratski suživot“, rekao je Jean-François Roberge, ministar nadležan u Quebecu. Napomenuo je da su vjerske studije transformirane u „vjersku etiku i kulturu“ i preimenovane u „kvebečku kulturu i građanstvo“.

Le Monde je dodao da ministar iz Quebeca namjerava proširiti ovaj pristup na univerzitete, tako da ovi centri budu isključivo mjesta obrazovanja, a ne bogosluženja. Ova mjera je dio nedavnog niza zakona za konsolidaciju modela sekularizacije Quebeca.

Jedan od ovih zakona stupio je na snagu 30. oktobra 2025, koji zahtijeva od učenika da pohađaju škole otkrivenih lica. Drugi zakon donesen je 28. maja 2025. prema kojem se integracija u Quebecu definira na osnovu sekularnosti države i "prevlasti zakona nad različitim kulturama".

Uprkos javnoj podršci intenziviranju sekularizma, plan je izazvao široku debatu o ulozi religije u društvu. Islamsko udruženje Kanade nazvalo je zakon suprotnim multikulturalnim i demokratskim principima Quebeca. Konferencija katoličkih biskupa Quebeca također je upozorila da će zakon negativno utjecati na živote miliona građana koji jednostavno žele prakticirati svoju religiju.

Kritike nisu ograničene samo na vjerske krugove; Francusko-jezični ogranak Amnesty Internationala Kanade opisao je zakon kao eskalaciju napada na imigrante, posebno Arape i muslimane, te je rekao da vlada Quebeca, suočena s padom popularnosti u anketama, koristi izborne podsticaje kako bi progurala zakon.

Vrijedi napomenuti da se premijer Quebeca François Le Gueguet kandidovao na platformi sekularizma na izborima 2018. godine.

Le Monde je također citirao studenticu po imenu Léonise Azon koja je rekla: „Osjećamo se metama jednostavno zbog načina na koji praktikujemo svoju vjeru.“

David Cousins, profesor na Univerzitetu Sherbrooke i nosilac istraživačke katedre u oblasti "Pravo, religija i sekularizam", također je rekao: "Quebec je na prekretnici; quebečki sekularizam, koji je imao historiju zasnovanu na zaštiti prava i sloboda, sada se kreće prema ograničavanju individualnih prava u odnosu na kolektivna prava quebečke nacije."