Izraelske snage ubile dva mlada Palestinca tokom racija na okupiranoj Zapadnoj obali

Zvanična palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva, izvijestila je da je 16-godišnji Rayyan Mohammad Abu Mualla izgubio život u izraelskoj pucnjavi u gradu Qabatiya, jugozapadno od Jenina na sjeveru Zapadne obale, u subotu navečer.

Ministarstvo je dodalo da su tijelo žrtve zadržale izraelske trupe.

Izraelske snage su također upale u Qabatiyu i otvorile bojevu vatru direktno na tinejdžera.

Prema izvještajima, izraelski vojnici su spriječili ekipe hitne pomoći Palestinskog društva Crvenog polumjeseca (PRCS) da dođu do njega, ostavljajući ga da krvari duže vrijeme prije nego što je umro. Izraelske snage su kasnije odnijele njegovo tijelo.

Video snimci koji su kružili društvenim mrežama prikazuju tinejdžera kako hoda, kada je iznenada naišao na jaku vatru izraelskih vojnika.

Ranije tog dana, 22-godišnji Ahmad Saed Shahada Zeyoud također je ubijen nakon što su ga izraelske snage upucale u prsa tokom odvojenog napada na grad Silat al-Harithiya, zapadno od Jenina.

Palestinci na Zapadnoj obali suočavaju se s pojačanim izraelskim vojnim ofanzivama i sve većim nasiljem doseljenika od početka razornog rata u Gazi, u kojem je u priobalnom području poginulo preko 70.000 ljudi.

Najmanje 1.102 Palestinaca je od tada ubijeno na Zapadnoj obali, a skoro 11.000 drugih je povrijeđeno u napadima vojske i izraelskih doseljenika na okupiranoj teritoriji.

Okupacione snage su također otele oko 21.000 ljudi.

Mjesecima organizacije za ljudska prava upozoravaju da se Palestinci na Zapadnoj obali suočavaju s rastućom prijetnjom etničkog čišćenja usred kontinuiranog nasilja.

U julu 2024. godine, Međunarodni sud pravde (ICJ) presudio je da je produžena izraelska okupacija historijske Palestine bila nezakonita i pozvao na uklanjanje svih naselja koja se trenutno nalaze na Zapadnoj obali i Istočnom al-Qudsu.