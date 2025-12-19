Većina Amerikanaca protivi se vojnom napadu na Venecuelu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rezultati ankete koju je proveo Univerzitet Quinnipiac u Sjedinjenim Državama pokazuju da se većina Amerikanaca protivi upotrebi vojne sile protiv Venecuele.

Prema anketi, 53 posto učesnika protivi se vojnim napadima na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u međunarodnim vodama, dok 42 posto podržava ovu akciju. Također, u vezi s direktnom američkom vojnom intervencijom u Venecueli, 63 posto se protivi, a samo 25 posto se slaže.

Anketa također pokazuje značajnu razliku između muškaraca i žena, pri čemu su muškarci podijeljeni po pitanju vojnih napada na brodove, dok su žene sklonije da im se protive.

Anketa je također otkrila pad zadovoljstva radom američkog Kongresa, posebno među demokratskim biračima, uoči predstojećih međuizbora.

SAD tvrde da su njihove vojne operacije na Karibima usmjerene na borbu protiv trgovine drogom, ali Venecuela insistira da je glavni cilj Washingtona svrgavanje režima u zemlji i pljačka njenih resursa. Prema riječima venecuelanskih zvaničnika, istaknut primjer za to bila je zapljena komercijalnog broda koji je prevozio venecuelansku naftu u međunarodnim vodama od strane SAD-a i konfiskacija njegovog tereta.