Trump: Uskoro ćemo započeti kopnene operacije u Venecueli

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Američki predsjednik Donald Trump je jutros u svom govoru vojnim snagama zemlje najavio da će Washington uskoro započeti kopnene operacije protiv grupa optuženih za trgovinu drogom u Venecueli.

Prema Reutersu, ove izjave, koje su virtuelno emitirane iz rezidencije Mar-a-Lago, smatraju se novom fazom u eskalaciji vojnog pritiska Trumpove administracije na vladu Nicolasa Madura i mogle bi proširiti opseg takozvane operacije "Južno koplje" s mora na venecuelansku teritoriju.

U ovom govoru, Trump je, osvrćući se na aktivnosti Zračnih snaga i njihovu ulogu u "odvraćanju venecuelanskih krijumčara", rekao da će američke snage uskoro ciljati kopnene rute krijumčarenja.

Izjavio je: "Ljudi koji su nekada prevozili teret morem sada su manje skloni tome, a uskoro ćemo ih zaustaviti kopnom. Kopno je lakše i ovaj posao će uskoro početi."