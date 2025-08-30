IRGC uhapsio teroriste povezane s Mossadom koji su djelovali u Iranu tokom 12-dnevnog rata protiv Izraela

Obavještajne snage IRGC-a u Khorasan Razaviju su u saopštenju navele da su provele ciljanu operaciju u koordinaciji s pravosuđem u sjeveroistočnoj pokrajini i uspješno uhapsile osam operativaca povezanih s Mossadom i koji su sarađivali sa separatističkim grupama.

U saopštenju se navodi da su teroristi prošli online "specijalizovanu obuku" i da su bili uključeni u slanje "koordinata vitalnih i osjetljivih objekata", kao i "informacija o visokoprofiliranim vojnim ličnostima" oficirima Mossada.

"Na osnovu dostupnih dokumenata, uhapšene osobe su namjeravale da osmisle i izvrše operacije protiv nacionalnih i vojnih zvaničnika, kao i da sabotiraju važne centre u Mašhadu, ali su uhapšene pod punim obavještajnim nadzorom prije bilo kakve operativne akcije", navodi se u saopštenju.

"Prema dostupnim dokumentima, uhapšene osobe su planirale operacije usmjerene na visoke državne i vojne zvaničnike, kao i napade na ključna mjesta u svetom gradu Mašhadu", navodi se u saopštenju.

"Uhapšeni su prije nego što su izvele bilo kakvu akciju, zahvaljujući potpunom obavještajnom nadzoru", dodaje se.

Snage sigurnosti su također zaplijenile materijale namijenjene za proizvodnju lansera, bombi, eksploziva i mina iz mreže, napominje se.

Prema saopštenju, teroristi su bili u kontaktu i sa separatističkim grupama.

IRGC je naglasio da su hapšenja istakla budnost i operativnu spremnost obavještajnih jedinica u zaštiti nacionalne sigurnosti od strane špijunaže i sabotaža.

Izraelski režim je 13. juna pokrenuo napad na Iran, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su se također pridružile ratu nekoliko dana kasnije bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja u teškom kršenju međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističke agresije.