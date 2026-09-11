Od Al-Mukhe do Bab al-Mandaba: Jemenske oružane snage preuzele kontrolu nad zapadnom obalom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Strateški grad Al-Mukha na zapadnoj obali Jemena, zajedno s cijelom obalom zemlje, pao je u ruke jemenskih oružanih snaga, tako da te snage mogu direktno kontrolirati tjesnac Bab al-Mandab. Ovaj razvoj događaja omogućit će jemenskim oružanim snagama da vrše veću kontrolu nad brodarstvom u jednom od najvažnijih plovnih puteva na svijetu. Pitanje koje će imati posljedice na globalnu trgovinu, posebno na transport i snabdijevanje naftom.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, Rashad Al-Alimi, šef predsjedničkog vijeća vlade Adena koju podržava Saudijska Arabija, očigledno je svjestan važnosti ovih događaja, jer ne smatra gubitak Al-Mokhe i moreuza Bab al-Mandab jemenskim pitanjem, te je implicitno pozvao na stranu intervenciju kako bi se povratila područja koja su izgubile snage koje podržava Saudijska Arabija.

Pad zapadnih frontova i dolazak do Bab al-Mandaba

Jučer su jemenske oružane snage uspjele potpuno okončati bitku na zapadnoj obali zemlje i preuzeti punu kontrolu nad frontovima Al-Jarahi, Hays i Al-Khokha u južnom Al-Hodeidahu.

Iako su saudijski ratni avioni izveli niz zračnih napada na položaje jemenskih oružanih snaga u Jabal Al-Naru i Madrasi Al-Omari u Dhubabu - području čije je ime odabrano zbog strateškog tjesnaca unutar njegovih granica - jemenske oružane snage napredovale su prema obalnom pojasu koji povezuje Aden, Lahj i Al-Mokhu i preuzele kontrolu nad njim.

Na taj način su prekinute sve linije pomoći i snabdijevanja do Al-Mukhe. Grad se smatra glavnom bazom snaga "Nacionalnog otpora" koje podržava Saudijska Arabija, a predvodi ih Tariq Saleh.

Zabilježen je i slom snaga koje podržava Saudijska Arabija na raznim frontovima južno od Al-Hudaydaha. Ovaj događaj doveo je do toga da su jemenske oružane snage prvi put napredovale prema dva grada Hays i Al-Khokha na jugu Al-Hudaydaha i preuzele njihovu kontrolu, a zatim su se jemenske oružane snage kretale prema gradu Yakhtulu, koji se nalazi istočno od Al-Mukhe.

Nakon što su jemenske oružane snage pojačale opsadu Al-Mukhe iz nekoliko pravaca, konačno su ušle u grad i preuzele potpunu kontrolu nad njegovim vladinim centrima i objektima.

Povlačenje snaga koje podržava Saudijska Arabija

Ovaj veliki vojni razvoj događaja uzrokovao je da se sve selefijske snage na jugu Jemena, koje su bile stacionirane u vojnim školama Al-Omari na frontu Dhubab, odmah povuku.

Do ovog incidenta došlo je nakon što su se pojavili izvještaji da su Tariq Saleh, koji je ujedno i zamjenik šefa Predsjedničkog vijeća vlade Adena, i njegova pratnja napustili grad Al-Mukha i krenuli u nepoznatom smjeru.

Tokom proteklih nekoliko dana, jemenske oružane snage su ostvarile značajan napredak na frontovima južno od Al-Hudaydaha i zapadno od Taiza, te su uspjele preuzeti kontrolu nad strateškim kampom "Khaled bin Walid".

Zatim su jučer pomorske snage povezane s jemenskim oružanim snagama preuzele kontrolu nad otocima koji dominiraju Bab al-Mandabom, uključujući strateški važno ostrvo Kamiyaran i ostrvo Zuqar, koje se nalazi na brodskoj ruti, kao i otocima nasuprot obalnog grada Al-Khokha, uključujući Veliki Hunaysh i Mali Hunaysh.

Tarik Saleh: Reorganizacija snaga u južnoj Al-Mukhi

Nakon ovih događaja, Tariq Saleh je objavio da je naredio vladinim snagama Adena na zapadnoj obali Jemena da reorganiziraju svoje redove i najavio formiranje alternativnog komandnog centra u južnom Al-Mukhi.

Rekao je: Nacionalni otpor, Amalek brigade, Snage domovinskog štita i jedinice Osovine Taiz platile su visoku cijenu u smislu smrtnih slučajeva i povreda tokom sukoba.

Al-Alimi je također u izjavi rekao: Pokušaj promjene vojne situacije u blizini Bab al-Mandaba ne može se smatrati isključivo jemenskim pitanjem.

Upozorenje o Crvenom moru i globalnoj trgovini

Šef Predsjedničkog vijeća vlade Adena, koju podržava Saudijska Arabija, dodao je da bi se svaka prijetnja Bab al-Mandabu direktno proširila na Crveno more, Sueski kanal i globalnu trgovinu.

Također je naglasio da je zaštita jemenske obale i vraćanje vladine kontrole nad njenim zemljištem i vodama zajednički međunarodni interes.

Nasuprot tome, jemenska vlada sa sjedištem u Sani objavila je svoj stav o ublažavanju međunarodne zabrinutosti zbog posljedica kontrole Bab al-Mandaba i ostrva koja se nalaze u Crvenom moru.

Obraćajući se vanjskom svijetu, Mahdi Al-Mashat, šef Vrhovnog političkog vijeća Jemena, rekao je: „Uvjeravamo vas da su naše oružane snage disciplinovane i da ne postoji izvor opasnosti za sigurnost plovidbe osim nepromišljenih i nerazumnih postupaka saudijskog neprijatelja.“

Pozvao je sve da izvrše pritisak na Saudijsku Arabiju da odustane od ovih postupaka, prekine opsadu i zaustavi agresiju na Jemen.

Brodski promet se nastavlja bez prepreka

S druge strane, Jemenski centar za koordinaciju humanitarnih operacija u Sani objavio je u saopštenju da se prolaz brodova odvija normalno i nesmetano bez ikakvih operativnih prepreka.

Centar je objasnio da ova sigurnost uključuje sve teretne brodove i brodove povezane s globalnom trgovinom koji pripadaju svim zemljama, s izuzetkom saudijskih brodova, koje je Sana zabranila.

Na ovaj način, jemenska vlada pokušava prenijeti poruku da kontrola Bab al-Mandaba ne znači nužno i ometanje međunarodnih brodskih ruta i da najavljena ograničenja ciljaju samo saudijske brodove.

Amnestija i ponovno otvaranje puteva na zapadnoj obali Jemena

Uz široko rasprostranjene javne proslave u Sani i drugim provincijama, Jemensko vrhovno političko vijeće proglasilo je opću amnestiju za sve pojedince koji polože oružje.

Nakon ove odluke, lokalne vlasti su počele da je provode, a stotine pripadnika oružanih snaga odgovorile su na ovaj poziv.

Istovremeno, jemenska vlada je započela proces normalizacije situacije u gradovima koje su njene snage preuzele pod kontrolu.

Lokalni izvori u Taizu potvrdili su da su lokalne vlasti ponovo otvorile glavni put između Taiza i Al-Hudaide prvi put u posljednjih 10 godina.

Prema ovim izvorima, jemenska vlada je naredila ponovno otvaranje glavnih puteva, uključujući rutu Al-Barh - raskrsnica Al-Hanayyah - Al-Awshaqah - Al-Waziyah, kao i gradsku rutu Al-Barh - Al-Hudaidah - raskrsnica Al-Mukha - Al-Mukha.

Putevi između gradova Hays i Al-Khokha i drugih gradova u provinciji Al-Hudaydah također će biti ponovo otvoreni u istom okviru kako bi se smanjila patnja građana, koja se intenzivirala posljednjih godina.

Promjena pomorske jednačine; Od indirektne do direktne kontrole

Posmatrači vjeruju da kontrola jemenskih oružanih snaga nad gradovima i lukama zapadne obale – područja koje se proteže od obale Al-Khokha u južnoj Hodeidah do obale Dhubab u istočnoj Al-Mokha – omogućava im direktno praćenje pomorskog prometa, dok je prije nego što su jemenske oružane snage preuzele kontrolu nad Al-Mokha i Dhubab, ovo praćenje provedeno indirektno.

Prema ovim posmatračima, ova situacija također omogućava jemenskim oružanim snagama da s mnogo većom preciznošću prate brodove koji plove prema saudijskim lukama. To je u situaciji u kojoj jednačina blokade protiv blokade još uvijek postoji.

64 saudijska zračna napada u 24 sata

U međuvremenu, dok je Saudijska Arabija objavila da su tri područja na jugu zemlje bila meta široko rasprostranjenih jemenskih napada u posljednja 24 sata, brigadni general Yahya Sare'i, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, sinoć je objavio da su saudijski ratni avioni izveli 64 zračna napada u istom periodu.

Prema njegovim riječima, ovi napadi su bili usmjereni na provincije Taiz, Al-Hodeidah, Marib i Al-Jawf.

Saree je također rekao da su neprijateljski borbeni avioni F-15 i Typhoon poletjeli iz baze Kralj Fahd u Taifu, baze Kralj Khalid u Khamis Mushaitu i južnih regija Saudijske Arabije.

Naglasio je da su jemenske odbrambene snage uspjele suočiti se s borbenom formacijom u provinciji Taiz i prisiliti je na povlačenje. Akcija koja je, prema njegovim riječima, izvedena ciljanjem ovih snaga nizom raketa zemlja-vazduh proizvedenih u Jemenu.