Demokratski američki kongresmen: Trump i Netanyahu nikada nisu trebali započeti nepromišljeni rat protiv Irana

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Dan Goldman, demokratski član američkog Kongresa, oštro je kritikovao američko-cionističku agresiju na Iran, napisavši na svom nalogu na društvenim mrežama X: Rekao sam to prije i reći ću to ponovo: Trump i Netanyahu nikada nisu trebali započeti ovaj nepromišljeni rat protiv Irana.

Demokratski član američkog Kongresa dodao je: Vrijeme je da se to okonča i suočimo s izazovima s kojima se suočavamo kod kuće. Njujorčani trebaju pristupačniji grad, a ne još jedan beskrajni rat.

Dan Goldman je rekao: Ovaj katastrofalni rat bio je užasna, beskorisna, ilegalna i neetična ideja; također je zaista povrijedio američki narod. Potrošili smo milijarde i milijarde dolara na ovaj izborni rat, novac koji je mogao spasiti ljude od finansijske krize. Cijene benzina su naglo porasle, a inflacija je porasla. Bez obzira kako na to gledate, ovaj rat je bio katastrofa, a Trump i Netanyahu bi ga trebali zaustaviti i vratiti naše trupe kući.