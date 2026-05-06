Demokratski američki kongresmen: Trump i Netanyahu nikada nisu trebali započeti nepromišljeni rat protiv Irana

6 maj 2026 - 23:41
ABNA24: U oštroj kritici američko-cionističke agresije na Iran, demokratski američki kongresmen Dan Goldman nazvao je rat s Iranom "strašnom, beskorisnom, ilegalnom i neetičnom idejom" i naglasio: Trump i Netanyahu nikada nisu trebali započeti ovaj nepromišljeni rat.

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Dan Goldman, demokratski član američkog Kongresa, oštro je kritikovao američko-cionističku agresiju na Iran, napisavši na svom nalogu na društvenim mrežama X: Rekao sam to prije i reći ću to ponovo: Trump i Netanyahu nikada nisu trebali započeti ovaj nepromišljeni rat protiv Irana.

Demokratski član američkog Kongresa dodao je: Vrijeme je da se to okonča i suočimo s izazovima s kojima se suočavamo kod kuće. Njujorčani trebaju pristupačniji grad, a ne još jedan beskrajni rat.

Dan Goldman je rekao: Ovaj katastrofalni rat bio je užasna, beskorisna, ilegalna i neetična ideja; također je zaista povrijedio američki narod. Potrošili smo milijarde i milijarde dolara na ovaj izborni rat, novac koji je mogao spasiti ljude od finansijske krize. Cijene benzina su naglo porasle, a inflacija je porasla. Bez obzira kako na to gledate, ovaj rat je bio katastrofa, a Trump i Netanyahu bi ga trebali zaustaviti i vratiti naše trupe kući.

