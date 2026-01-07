Vođa jemenskih separatista predvođenih UAE pobjegao prije pregovora u Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija je u srijedu objavila da se al-Zubaidi nije ukrcao na planirani let za Rijad radi pregovora o budućnosti južnog Jemena.

Prema riječima Turkija al-Malkija, glasnogovornika koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, drugi zvaničnici STC-a su letjeli, ali al-Zubaidi nije, uprkos ranijim uvjeravanjima.

Al-Malki je rekao da obavještajni podaci ukazuju na to da je al-Zubaidi mobilizirao velike snage, uključujući oklopna vozila, borbena vozila, teško i lako naoružanje i municiju, prije nego što je pobjegao na neotkrivenu destinaciju.

Međutim, STC je u saopštenju naveo da se al-Zubaidi nalazi u Adenu i "nastavlja obavljati svoje dužnosti".

Ovaj razvoj događaja dolazi usred produbljivanja raskola između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ključnih članova koalicije koja se bori protiv jemenskog pokreta Ansarullah. STC, koji teži nezavisnosti južnog Jemena, podržavaju UAE.

U drugom razvoju događaja, Jemensko predsjedničko vijeće za rukovodstvo izdalo je uredbu kojom se al-Zubaidi smjenjuje s njegove pozicije u vijeću i upućuje ga javnom tužiocu pod optužbom za "veleizdaju".

Prema jemenskim medijima, uredbom se al-Zubaidi kritizira zbog podrivanja suvereniteta i ustavnog poretka Jemena, formiranja oružanih grupa, kršenja građanskih prava u južnim provincijama i podsticanja unutrašnje oružane pobune.

Suspendovan je sa svih službenih dužnosti do okončanja sudskog postupka.

U međuvremenu, Saudijska Arabija je intenzivirala vojne akcije protiv položaja povezanih sa STC-om. Jemenski mediji su rano u srijedu izvijestili da su saudijski zračni napadi ciljali područja u provinciji al-Dhalea na jugu Jemena.

Saudijski ratni avioni bombardirali su kamp al-Zand, povezan sa STC-om koji podržavaju UAE, u okrugu Zubayd u ​​al-Dhalei.

Mreža Al Mayadeen izvijestila je da je Saudijska Arabija izvela šest zračnih napada na područje Zubayda, pogodivši oružje i vojnu opremu navodno prebačenu iz Adena, što je izazvalo snažne eksplozije.

Dodatni izvještaji navode da su saudijski avioni također pogodili lokacije u istočnom Jemenu, uključujući područja pod kontrolom snaga koje podržavaju UAE.

Mediji povezani sa STC-om tvrdili su da su saudijski avioni bombardirali grad al-Ghaydah u provinciji al-Mahrah i sjedište vojne osovine al-Mahrah u tri odvojena napada.

Zračni napadi uslijedili su nakon saudijskog pritiska na UAE da se povuku iz Jemena. Ministarstvo vanjskih poslova Rijada prethodno je izdalo saopštenje u kojem se Abu Dhabiju daje 24 sata da povuče svoje snage iz zemlje i zaustavi svu vojnu i finansijsku podršku lokalnim frakcijama.

UAE su tokom vikenda objavili da su povukli svoje trupe.