Sirijski režim predvođen HTS-om i Izrael će osnovati zajedničku ćeliju za razmjenu obavještajnih podataka

Ministar vanjskih poslova HTS-a otputovao je u Pariz na prvi poznati sastanak s izraelskim predstavnicima u posljednjih nekoliko mjeseci.

U zajedničkom saopštenju koje je izdao američki State Department nakon utorkovih razgovora u francuskoj prijestolnici navodi se da su Sirija i Izrael posvećeni postizanju "trajnih sigurnosnih i stabilnih aranžmana za obje zemlje".

"Obje strane su odlučile uspostaviti zajednički mehanizam fuzije, namjensku komunikacijsku ćeliju, kako bi se olakšala neposredna i kontinuirana koordinacija u pogledu razmjene obavještajnih podataka, vojne deeskalacije, diplomatskog angažmana i komercijalnih prilika pod nadzorom Sjedinjenih Država", navodi se u saopćenju.

"Ovaj mehanizam će poslužiti kao platforma za brzo rješavanje bilo kakvih sporova i rad na sprječavanju nesporazuma."

U saopštenju se ne navodi da će se Izrael suzdržati od daljnjih napada ili obnoviti sporazum koji je ranije bio na snazi.

Režim je pokrenuo brojne napade na Siriju i okupirao dijelove zemlje nakon pada vlade Bashara al-Assada 2024. godine.

Razgovore u Parizu posredovao je Tom Barrack, poslovni prijatelj Donalda Trumpa, ambasador u Turskoj i otvoreni zagovornik podrške vođi HTS-a povezanom s Al-Qaidom, Abu Mohammadu al-Jolaniju.

Sjedinjene Američke Države su nedavno u potpunosti ukinule preostale sankcije Siriji.

Američka ratna posmatračka organizacija saopštila je u decembru da je izraelska vojska izvela više od 600 napada na Siriju od pada Assada.

Prema podacima koje je provela organizacija Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), većina agresije, uključujući zračne napade ratnih aviona, napade dronovima i artiljerijska bombardiranja, dogodila se na jugu Sirije.

ACLED je saopštio da je izraelski režim bombardirao Quneitru najmanje 232 puta, Dera'u najmanje 167 puta i područje Damaska ​​najmanje 77 puta između 8. decembra 2024. i 28. novembra 2025. godine, s prosjekom od oko dva napada dnevno.

Teška agresija Izraela u prvim sedmicama Assadovog odlaska uništila je veliki dio kapaciteta bivše sirijske vojske.

Izraelska vojska okupirala je velike dijelove južne Sirije. Od tada je uspostavila trajne ispostave i preuzela kontrolu nad vitalnim izvorima vode, praktično okružujući sirijski glavni grad Damask.