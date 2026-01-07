Iran osuđuje posjetu izraelskog ministra vanjskih poslova Somalilandu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran nazvao je ilegalni ulazak izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara u Somaliland jasnim kršenjem nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Somalije i osudio ga.

Ismail Baghaei, osvrćući se na naglasak međunarodne zajednice na potrebi poštovanja teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Somalije kao nezavisne države članice Ujedinjenih nacija, opisao je akcije cionističkog režima usmjerene na rasparčavanje Somalije kao opasno iskrivljavanje u međunarodnim odnosima i smrtonosni udarac pravnim i normativnim temeljima Ujedinjenih nacija, te naglasio potrebu za saradnjom između međunarodne zajednice i islamskih i afričkih zemalja kako bi se spriječilo slabljenje nacionalnog suvereniteta Somalije.

Cionistički režim je nedavno priznao Somaliland kao nezavisnu zemlju, što je naišlo na negativnu reakciju većine zemalja svijeta.