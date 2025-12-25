  1. Home
„Normalizacija nije u iračkom rječniku“: Premijer Sudani žestoko odbacuje veze s Izraelom

25 decembar 2025 - 21:51
News ID: 1766210
ABNA24: Irački premijer Mohammed Shia’ al-Sudani odlučno je odbacio svaku mogućnost diplomatskih veza s Izraelom, naglašavajući da normalizacija nema mjesta u političkom, pravnom ili moralnom okviru Iraka.

Govoreći u srijedu tokom božićne mise u sirijskoj katoličkoj crkvi Gospe od Spasa u Bagdadu, Sudani je rekao da je sam koncept stran Iraku.

„Termin 'normalizacija' ne postoji u iračkom leksikonu“, rekao je, „jer je povezan s okupacijskim entitetom koji se protivi zemlji i čovječanstvu, a koji sve nebeske religije odbacuju.“

Sudanijeve primjedbe uslijedile su kao odgovor na komentare koje je ranije na ceremoniji dao kardinal Louis Raphael Sako, patrijarh Kaldejske katoličke crkve, koji je upotrijebio riječ „normalizacija“ obraćajući se premijeru.

„Gospodine premijeru, govori se o normalizaciji i nadam se da će nova vlada osigurati da normalizacija bude u Iraku i s Irakom“, rekao je Sako.

Termin je odmah izazvao negativne reakcije, jer se „normalizacija“ u Iraku široko shvata kao odnosi s Izraelom – nešto što je eksplicitno kriminalizirano prema iračkom zakonu.

Sudani je brzo djelovao kako bi povukao jasnu granicu.

„U Iraku nam ne treba normalizacija; radije, potrebni su nam bratstvo, ljubav i suživot“, rekao je. „Ovo je moralna, vjerska, ustavna i pravna obaveza koja upravlja našim odnosima.“

Premijer je naglasio da je prioritet Iraka unutrašnja kohezija, a ne vanjski ciljevi.

Godine 2022., irački parlament je usvojio zakon kojim se kriminalizuje svaki oblik odnosa s izraelskim režimom.

