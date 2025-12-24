  1. Home
Brod koji je prevozio 4 miliona litara krijumčarenog goriva zaplijenjen u Perzijskom zaljevu

24 decembar 2025 - 22:09
News ID: 1765834
Brod koji je prevozio 4 miliona litara krijumčarenog goriva zaplijenjen u Perzijskom zaljevu

ABNA24: U preciznoj operaciji s punim obavještajnim podacima, vojnici Prve regije mornarice IRGC-a identificirali su i zaplijenili ovaj brod, koji je trebao napustiti teritorijalne vode Islamske Republike Iran sa 16 članova posade koji nisu iranski državljani.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), komandant Prve regije mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde objavio je zapljenu broda koji je prevozio 4 miliona litara krijumčarenog goriva u vodama Perzijskog zaljeva.

Prema njegovim riječima, u preciznoj operaciji s punim obavještajnim podacima, vojnici Prve regije mornarice IRGC-a identificirali su i zaplijenili ovaj brod, koji je trebao napustiti teritorijalne vode Islamske Republike Iran sa 16 članova posade koji nisu iranski državljani.

Komandant Prve regije mornarice IRGC-a dodao je: "Slučaj ovog broda upućen je pravosudnim organima na dodatne istrage i pravne postupke."

