Brod koji je prevozio 4 miliona litara krijumčarenog goriva zaplijenjen u Perzijskom zaljevu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), komandant Prve regije mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde objavio je zapljenu broda koji je prevozio 4 miliona litara krijumčarenog goriva u vodama Perzijskog zaljeva.

Prema njegovim riječima, u preciznoj operaciji s punim obavještajnim podacima, vojnici Prve regije mornarice IRGC-a identificirali su i zaplijenili ovaj brod, koji je trebao napustiti teritorijalne vode Islamske Republike Iran sa 16 članova posade koji nisu iranski državljani.

Komandant Prve regije mornarice IRGC-a dodao je: "Slučaj ovog broda upućen je pravosudnim organima na dodatne istrage i pravne postupke."