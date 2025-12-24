Iran pozdravlja dogovor između jemenskih strana o razmjeni gotovo 3.000 zatvorenika

U kratkoj izjavi u srijedu, Esmaeil Baghaei izrazio je zahvalnost Omanu za napore u dobroj vjeri u posredovanju i pohvalio njegovu važnu ulogu u olakšavanju razgovora između jemenskih zvaničnika obje strane i zaključivanju humanitarne mjere.

Također se nadao da će sporazum o razmjeni zatvorenika utrti put rješavanju svih preostalih problema, obnavljanju mira i spokoja širom Jemena i očuvanju njegovog nacionalnog jedinstva i kohezije.

Dogovor je postignut nakon gotovo dvije sedmice razgovora između zvaničnika jemenskog pokreta Ansarullah i saudijske vlade u bjeguncima u Muscatu, glavnom gradu susjednog Omana.

Sporazum o oslobađanju 2.900 pritvorenika označava najveću razmjenu tokom 11-godišnjeg sukoba u Jemenu.

Majed Fadhail, član saudijske vladine delegacije, rekao je da su se s Ansarullahom dogovorili o novoj razmjeni kojom bi se oslobodile "hiljade" ratnih zarobljenika.

Abdulqader al-Mortada, zvaničnik delegacije Ansarullaha, rekao je u izjavi na platformi društvenih medija X da su „danas potpisali sporazum s drugom stranom o provedbi velikog sporazuma o razmjeni zatvorenika koji uključuje 1.700 naših zatvorenika u zamjenu za 1.200 njihovih, uključujući sedam Saudijaca i 23 Sudanaca“.

Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Hans Grundberg u izjavi je pozdravio sporazum kao „pozitivan i značajan korak koji će, nadamo se, ublažiti patnju pritvorenika i njihovih porodica širom Jemena“.

Dodao je da će njegova „efikasna provedba zahtijevati kontinuirani angažman i saradnju stranaka, koordiniranu regionalnu podršku i održive napore za izgradnju ovog napretka prema daljnjim oslobađanjima“.

Jemen decenijama trpi vanjsko uplitanje. Ansarullah ima značajnu kontrolu nad sjeverozapadnom regijom, uključujući glavni grad Sanu.

Pokret otpora privukao je međunarodnu pažnju zbog ciljanja Izraela i pomorskih aktivnosti u Crvenom moru, posebno u kontekstu izraelskog genocidnog rata u Gazi.

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su smrtonosne napade u Sani, što je dovelo do civilnih žrtava.