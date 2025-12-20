Sporazum o plinu između Izraela i Egipta krši međunarodno pravo usred genocidnog rata u Palestini

U objavi na svom X računu, Albanese je izjavila da kupovina plina od Izraela u vrijednosti od 35 milijardi dolara od strane Egipta krši međunarodno pravo, uključujući savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde (ICJ) iz 2024. godine.

Egipat može reći šta želi, ali kupovina plina od Izraela u vrijednosti od 35 milijardi dolara krši međunarodno pravo, uključujući savjetodavno mišljenje ICJ-a iz 2024. godine, i, iskreno, predstavlja nevjerovatan znak podrške Izraelu tokom genocida nad Palestincima.

Dodala je da je sporazum „nevjerovatan“ pokazatelj podrške Izraelu usred njegovog genocidnog rata protiv naroda Palestine.

„Države moraju prestati stavljati profit iznad čovječanstva“, naglasila je izvjestiteljica UN-a.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u srijedu je odobrio sporazum o prirodnom plinu s Egiptom vrijedan 34,7 milijardi dolara, tvrdeći da sporazum o izvozu zadovoljava "vitalne" potrebe Izraela.

U video izjavi, Netanyahu i izraelski ministar energetike Eli Cohen rekli su da će 18 milijardi dolara od sporazuma od 34,7 milijardi dolara ići u izraelsku "javnu blagajnu".

Prema sporazumu, 155 miliona dolara će godišnje ići režimu u prve četiri godine. Očekivalo se da će se taj iznos povećati na 1,9 milijardi dolara do 2033. godine.

Sporazum o plinu se odvija dok izraelski režim nastavlja uskraćivati ​​Palestincima suverenitet nad njihovom vlastitom zemljom i prirodnim resursima.

Analitičari upozoravaju da će novi plinski sporazum Egipta s Izraelom biti iskorišten kao alat strateškog i političkog utjecaja u regiji. Međutim, Kairo je insistirao da je sporazum "čisto komercijalni" aranžman i da nema "političkih dimenzija".

Najmanje 70.925 Palestinaca je ubijeno, a više od 171.185 ranjeno u Gazi od oktobra 2023. godine, kada je Izrael pokrenuo genocidni rat u opkoljenom pojasu.

Međunarodni sud pravde (ICJ) istražuje Izrael zbog genocida, dok se Netanyahu i njegov bivši ministar rata, Yoav Gallant, suočavaju s nalozima za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda zbog počinjenih ratnih zločina u Gazi.