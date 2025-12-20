„Izrael namjerno cilja civile“: Hamas osuđuje smrtonosni napad na školu u Gazi

U saopštenju u subotu, grupa otpora sa sjedištem u Gazi također je pozvala na „međunarodnu šutnju i neuspjeh“ u zaustavljanju ovih zločina.

„Artiljerijski napad koji je izvela fašistička izraelska okupacijska vojska na školu u kojoj su smješteni raseljeni civili u naselju Al-Tuffah, istočno od grada Gaze, a koji je rezultirao ubistvom nekoliko građana, većinom djece, predstavlja brutalni zločin protiv nevinih civila i flagrantno, ponovljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre“, navodi se u saopštenju.

Teroristički izraelski režim, dodaje se, „nastavlja kršiti prekid vatre namjernim i kontinuiranim ciljanjem civila u Pojasu Gaze, ostavljajući više od 400 šehida od kada je sporazum objavljen prije više od dva mjeseca, usred međunarodne šutnje i neuspjeha da se djeluje protiv ovih zločina.“

Hamas je naglasio da okupacija ne staje samo na ciljanju civila, već produbljuje humanitarnu katastrofu sprječavajući kola hitne pomoći i medicinske timove da stignu do mjesta napada kako bi spasili i liječili ranjene.

Grupa otpora upozorila je da kriminalno ponašanje „predstavlja složene ratne zločine i očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava“.

Hamas je također pozvao posrednike koji garantuju sporazum i američku administraciju da ispune svoje odgovornosti u vezi s ovim kršenjima i da odmah intervenišu kako bi zaustavili pokušaje ratno-zločinačkog kabineta premijera Benjamina Netanyahua da nametne jednačine koje su u suprotnosti sa sporazumom i jasno ga potkopavaju.