Izrael je iskoristio Arapsko proljeće i valove nemira u arapskim zemljama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - "Ahmad Abu al-Gheit", generalni sekretar Arapske lige, objavio je da je cionistički režim iskoristio valove nemira i nestabilnosti u arapskim društvima i iskoristio njihove revolucije i slogane u svoju korist, i nesumnjivo je da je ono što se dogodilo od 2011. godine uveliko koristilo ovom režimu.

Prema Al-Ahramu, generalni sekretar Arapske lige je rekao: "Arapsko proljeće je na kraju dovelo do pada vlada poput Libije i nekih drugih zemalja, a jedan od njegovih ciljeva bio je oslabiti Egipat, koji u tom pogledu nije uspio, a sada vidimo da se trenutni ekonomski i društveni izgledi razlikuju od prethodnih perioda."

Abu al-Gheit se također osvrnuo na pojavu velikih vođa u 20. stoljeću, poput Saada Zaghloula, Muhammada Farida i Gamala Abdela Nassera, te je bivšeg egipatskog predsjednika Muhammada Anwara Sadata smatrao jednim od velikih vođa 20. stoljeća zbog njegovih napora u oblastima rata i mira.

Osvrćući se na pohvale i poštovanje bivšeg američkog državnog sekretara Henryja Kissingera prema Anwaru Sadatu, dodao je: "Sadat je imao široke ljudske dimenzije izvan političkih aspekata, toliko da je Kissinger vjerovao da je Sadat postigao sve egipatske ciljeve u ratu u oktobru 1973. i pažljivo je pratio detalje vojnih planova i kretanja zapovjednika."